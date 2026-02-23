KB국민은행, MWC서 'AI 금융·통신 보이스피싱 실시간 대응 협업 체계' 공개

보이스피싱 의심 정황 통신 단계서 포착 경우 정보 전달

사후 대응 아닌 사전 예방 집중, 금전적 피해 미연에 방지

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 3월 2일 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 전시회 'MWC26' 현장에서 LG유플러스와 함께 'AI 기반 금융-통신 보이스피싱 실시간 대응 협업 체계'의 전략적 협업 모델을 공개할 예정이라고 23일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 3월 2일 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 전시회 'MWC26' 현장에서 LG유플러스와 함께 'AI 기반 금융-통신 보이스피싱 실시간 대응 협업 체계'의 전략적 협업 모델을 공개할 예정이라고 23일 밝혔다. [사진=KB국민은행]2026.02.23 dedanhi@newspim.com

이번 협업은 KB국민은행이 추진하는 '보이스피싱 모니터링 시스템 고도화 및 실시간 대응 체계 강화' 전략을 구체화하기 위한 것이다.

이번 MWC26에서 시연될 협업 체계는 노출된 보이스피싱 의심 정황이 통신 단계에서 포착될 경우 관련 정보가 즉시 KB국민은행의 모니터링 시스템으로 전달되는 구조를 갖췄다. 이를 통해 해당 계좌는 신속하게 지급정지나 정밀 모니터링 단계로 전환될 예정이다.

KB국민은행은 이번 모델이 사후 대응이 아닌 '사전 예방'에 집중해 범죄자가 피해자를 속이려는 순간 통신사와 은행이 유기적으로 작동함으로써 금전적 피해를 미연에 방지할 것이라고 밝혔다.

은행 관계자는 "양사 협업을 통해 보이스피싱 차단에 필요한 신속한 대응이 가능할 것"이라며 "금융 소비자 보호를 위한 혁신적인 보안 인프라를 지속적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.

한편, KB국민은행은 AI 기반 보이스피싱 예방 시스템을 지속적으로 고도화해 의심 거래를 조기에 발견하며, 약 1720억원의 금융 피해를 예방한 바 있다. 이러한 노력을 통해 고객 자산 보호에 적극 나서고 있다.

dedanhi@newspim.com