LG헬로비전, 직영몰서 '대학생 전용 반값 인터넷' 혜택 강화

3월말까지 '새학기 응원 프로모션' 시행

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = LG헬로비전이 대학 자취생들이 원하는 맞춤 인터넷 혜택으로 새학기 새출발을 응원하고 나섰다.

LG헬로비전은 오는 3월 말까지 직영몰을 통해 '새학기 응원 프로모션'을 시행하며 대학생 전용 반값 인터넷 '광랜 Academy' 등 자사 서비스 가입고객에게 혜택을 제공한다고 23일 밝혔다.

LG헬로비전은 오는 3월 말까지 직영몰을 통해 '새학기 응원 프로모션'을 시행하며 대학생 전용 반값 인터넷 '광랜 Academy' 등 자사 서비스 가입고객에게 혜택을 제공한다고 23일 밝혔다. [사진= LG헬로비전]

이번 프로모션은 대학생 전용 초고속 인터넷 상품인 '광랜 Academy(1년 약정, 월 1만3200원)'를 주력으로 진행된다.

타사보다 반값 저렴한 1년 단기약정 인터넷 상품으로 온라인 강의 수강이나 영상 시청, 과제 수행 등이 필요한 대학생들에게 실속 있는 혜택을 제공한다.

한편 자취 기간이 길거나 인터넷 장기계약이 필요한 대학생이라면 직영몰 단독 인터넷 상품인 'WiFi 전용 기가 인터넷(3년 약정, 월 17,000원)'도 적합하다.

여기에 친구들과의 회식비 지원 등 특별한 새학기 응원 혜택도 더했다. LG헬로비전 직영몰 프로모션을 통해 '광랜 Academy' 등 자사 방송∙인터넷 상품에 가입하면 올리브영 상품권 최대 5만원권(선착순 500명)이 제공된다.

2명 이상 팀으로 함께 가입하면 명륜진사갈비 상품권 10만원권(선착순 30팀, 인당 최대 5만원씩)도 추가 제공된다.

이번 프로모션은 새학기 자취를 위해 인터넷 상품 비교에 나선 대학생들에게 놓칠 수 없는 혜택이 될 예정이다.

전·월세로 1~2년 단기거주나 타지살이를 해서 장기약정이 부담되는 대학 자취생 ▲TV 결합 없이 인터넷만 단독으로 가볍게 쓰고 싶은 대학생 ▲군입대, 휴학 등 변수가 많은 대학생에게 적합하다.

프로모션 참여방법도 간단하다. 3월 말까지 LG헬로비전 직영몰 '새학기 응원 프로모션' 페이지를 통해 원하는 방송·인터넷 상품 상담신청 후 가입을 완료하면 된다.

'광랜 Academy' 가입 시 학생증 사본 또는 재학증명서 증빙서류 제출이 필요하며 2명 이상 팀으로 가입 시 상담신청 비고란에 팀명을 기재하면 된다.

LG헬로비전은 젊은 층을 중심으로 확산되는 단기약정 인터넷 트렌드에 주목하며 프로모션을 마련했다. 실제로 지난해 자사 직영몰 2030 가입고객 중, 무약정·1년약정 인터넷을 선택한 비중이 전년보다 약 50% 증가했다.

홍원덕 LG헬로비전 컨슈머그룹장(상무)은 "고물가 시대 실속을 추구하는 대학생들의 니즈에 맞춰 이들의 경제적·심리적 부담을 덜어줄 맞춤 상품과 혜택으로 응원을 전하고자 한다"며 "앞으로도 LG헬로비전은 직영몰의 다양한 서비스로 유통·마케팅 비용 절감분을 고객 혜택으로 돌려주며 차별적 고객가치를 선사하겠다"고 밝혔다.

한편 LG헬로비전 직영몰에서는 ▲사은품 대신 요금할인 혜택을 높인 '반값인터넷+케이블TV 결합' ▲TV만 가입해도 WiFi를 무료로 쓰는 'UHD TV(월 1만3200원)' ▲직영몰 전용 추가 10% 할인(3년약정 인터넷 대상) 등 대학생을 비롯해 자사 핵심 고객층으로 부상한 MZ세대 특화 서비스를 지속 선보이고 있다.

origin@newspim.com