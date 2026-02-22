호날두, 30세 이후 500골 기념비…알나스르, 리그 선두 탈환

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 크리스티아누 호날두가 기념비적인 득점으로 알나스르의 사우디 리그 선두 탈환을 이끌었다.

알 나스르는 22일(한국시간) 사우디아라비아 리야드 킹 사우드 유니버시티 스타디움에서 열린 2025-2026 사우디 프로페셔널 리그 23라운드 홈 경기에서 알하젬을 4-0으로 완파했다. 이로써 알나스르는 승점 55를 기록, 알힐랄(승점 54)을 제치고 선두에 복귀했다.

[리야드 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 크리스티아누 호날두(오른쪽)가 22일 알하젬과 홈 경기에서 2골을 터뜨리며 팀의 4-0 완승을 이끈 뒤 승리 세리머니를 하고 있다. 2026.02.22 zangpabo@newspim.com

호날두는 전반 13분 킹슬리 코망의 패스를 받아 오른쪽 골문 구석을 찌르며 선제골을 터뜨렸고, 후반 34분 역시 코망의 도움으로 쐐기골까지 성공시키며 4-0 대승을 완성했다. 이날 첫 골은 호날두의 30세 이후 500번째 공식골이기도 했다. 나이가 들수록 더 많은 골을 넣고 있는 호날두는 사우디 리그 입성 후 114골을 추가하며 여전한 득점력을 과시했다.

하지만 호날두의 이번 시즌 활약 뒤에는 구단과 깊은 갈등이 있었다. 이달 초 호날두는 사우디국부펀드(PIF)가 운영하는 알나스르와 다른 팀 간 차별적 투자 문제를 이유로 두 차례 경기에 결장했다. 알힐랄로 카림 벤제마가 이적하자 그는 구단의 이적시장 자율성과 선수 대우 불균형에 불만을 표시했다. 알나스르가 겨울 이적시장에서 21세 이라크 유망주 하이데르 압둘카림만 영입한 것도 불만의 배경 중 하나였다.

[리야드 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 크리스티아누 호날두가 22일 알하젬과 홈 경기에서 슛을 하고 있다. 2026.02.22 zangpabo@newspim.com

그럼에도 호날두는 팀 훈련에는 참여하며 최소한의 선을 지켰고, 구단과 사우디 리그가 체불 급여 지급과 이적시장 자율권 보장을 약속하면서 합의점을 찾았다. 이후 15일 알파테전에서 선제골을 터뜨리며 복귀했고, 이번 알하젬전에서는 두 골을 몰아치며 우승 경쟁에 결정적 힘을 보탰다.

호날두의 득점포와 알나스르의 승리로 사우디 리그 선두 경쟁은 다시 불타오르게 됐다. 선수와 구단 간 갈등을 넘어, 여전히 경기장에서는 포르투갈 슈퍼스타의 존재감이 빛나고 있다.

