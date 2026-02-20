이충재·박성현 광양시장 예비후보 등록…본격 선거전 돌입

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 전남 광양시장 선거 구도가 드러나고 있다. 더불어민주당 이충재 당대표 특보와 박성현 전 여수광양항만공사 사장이 20일 광양시선거관리위원회에 예비후보로 등록하며 본격적인 행보에 나섰다.
이충재 예비후보는 "위기의 광양을 다시 세우고 정의와 상식이 통하는 시정을 구현하겠다"며 헌법질서 확립과 철강산업 위기 극복, 이차전지 등 신성장 산업 육성을 통한 산업도시 대전환을 강조했다.
전국공무원노조 위원장, 한국노총 상임부위원장, 국민연금 기금운용위원회 위원 등을 지낸 그는 '12·3 민주헌정수호 특별상'과 '내란 청산, 철강산업 위기 극복' 1인 시위를 앞세워 헌정 질서 수호와 철강도시 재도약 이미지를 부각하고 있다.
박성현 예비후보는 "광양의 미래는 더 이상 기다릴 수 없다"며 성장 동력 약화와 도시 자신감 흔들림을 지적하고, 결단과 실행의 CEO형 리더십을 내세웠다.
산업 현장과 원도심, 농어촌을 돌며 각계와 간담회를 이어온 그는 23일 공식 출마선언과 선거사무소 개소 후 읍면동 순회 등 강도 높은 현장 행보에 나설 예정이다.
무소속으로 당선된 뒤 민주당에 복당한 정인화 현 광양시장은 당내 경선 참여 자격을 확보하며 재선 도전 수순을 밟는 것으로 전해지고, 인구·일자리·복지 성과를 앞세워 '현직 프리미엄' 강화에 나서고 있다.
더불어민주당 김태균 전남도의회 의장은 광양시장 출마를 공식 선언하고 철강 의존을 넘는 산업 재편과 청년 정착, 읍·면·동 균형발전 비전을 제시하며 3선 도의원·도의장 경력을 앞세워 선거 채비에 속도를 내고 있다.
