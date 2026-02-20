김영록 전남지사 "행정통합 이후 ACC 중심의 명품 문화 거리 육성"

통합 재정 인센티브로 문화 육성 사업 '마중물' 마련

전남 5개 도시와 연계해 문화수도 외연 확장 구상

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영록 전남도지사가 행정통합을 기회로 삼아 광주 금남로 일대를 '더 그레이트 컬처 스트리트'로 육성시키겠다는 구상을 밝혔다.

김 지사는 20일 국립아시아문화전당에서 글로벌 문화수도 도약 관련 언론 브리핑을 열고 "광주·전남의 문화 우수성을 세계에 알릴 수 있도록 아시아문화전당을 중심으로 한 금남로 일대를 명품 문화의 거리로 조성해야 한다"고 강조했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영록 전라남도지사가 20일 오후 전남광주 행정통합 홍보를 위해 광주 국립아시아문화전당을 방문해 글로벌 문화수도 도약에 관한 브리핑을 하고 있다. 2026.02.20 bless4ya@newspim.com

김 지사는 "행정통합에 따른 재정 인센티브도 있기 때문에 이를 잘 활용하면 문화 중심 도시로 육성할 수 있다"며 "과거 금남로 일대는 옛 도청이 있었던 민주화의 성지이자 문화의 거리였기 때문에 여러 사업을 펼쳐 예술 복합 단지로 재구성하기에 최적지"라고 평가했다.

특히 "충장로와 금남로 일대에 비어 있는 상가를 활용해 창작 작가들이 활동할 수 있는 작업실을 만들어 양질의 문화 콘텐츠를 키워내야 한다"며 "민주화의 성지 광주답게 5·18 정신을 담은 뮤지컬 제작도 필요하다"고 설명했다.

그러면서 "문화예술펀드를 통해 작가의 창작 활동에 투자하고 문화 브랜드를 키워 세계에 진출할 수 있도록 문화 산업을 육성해야 한다"고 제시했다.

금남로 일대에 문화·예술 관련 공공기관 유치의 필요성도 언급했다.

김 지사는 ▲국립현대미술관 광주관 ▲대한민국역사박물관 광주관 ▲국회도서관 분관 등 3대 국가 문화시설 확보를 강조하며 "옛 도청이 옮겨간 이후 상권 활성화에 제약이 있었던 만큼 여러 공공기관을 유치해 집적화해야 한다"고 비전을 내놨다.

이밖에 국립민속박물관·한국문화관광연구원·한국문화정보원·한국문화예술교육진흥원 등을 유치에도 강한 의지를 내비쳤다.

나아가 "광주뿐만 아니라 천년 도시 나주, 근대 문화 중심 목포, 해양 문화 여수, 정원 문화 순천, 미디어아트 광양 등 도시들과 함께하는 문화 수도 비전을 크게 확장할 수 있도록 해야 한다"고 밝혔다.

특히 "노벨 문학상을 수여한 한각 작가가 태어난 곳은 광주이고 그 문학의 원천인 한승원 작가의 뿌리는 전남 장흥이다"며 "이런 역사성을 살려 문화 페스티벌을 개최해야 한다"고 밝혔다.

남도 문학과 예술 자산을 활용한 '메가 컬처 페스티벌'을 개최해 공연·전시·문학이 결합한 복합 문화콘텐츠 도시로 발전시킨다는 구상이다.

한편 김 지사는 이날 김상욱 아시아문화문화전당장과 함께 아시아문화박물관 상설전시실과 문화창조원 복합전시관 등을 두루 돌며 전시 문화를 체험했다.

