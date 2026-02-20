구자열 원주시장 예비후보 등록…"진짜 원주, 대전환의 시대 열겠다"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 구자열 원주시장 예비후보가 20일 원주시선거관리위원회에 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 준비에 돌입했다.
구자열 예비후보는 등록 직후 "이제 시민과 함께 새로운 전환의 시대로 나아가야 할 때"라고 밝히며 "이제부터 진짜 원주, 대전환의 새로운 시대를 열겠다"고 각오를 밝혔다.
구 예비후보는 "관찰하는 시장, 실행하는 시장, 연결하는 시장, 이해하는 시장이 돼 원주가 따뜻한 도시로 변화할 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.
그는 향후 정책 방향으로 ▲경제·산업·교통 ▲복지·환경·안전 ▲문화·관광 ▲청년·가족·주부 등 4대 분야의 비전을 제시하고, "지역 곳곳을 직접 누비며 시민의 의견을 듣는 현장 중심 선거를 이어가겠다"고 강조했다.
한편 구 예비후보는 예비후보 등록 후 첫 일정으로 혁신도시를 찾아 혁신도시상가협의회와 함께 휴지줍기 환경정화운동을 펼쳤으며, 상인들의 애로사항과 혁신도시 현안에 대한 의견을 청취하는 등 민생 행보에 나섰다
