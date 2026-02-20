고흥군, 청년공무원용 공동주택 '흥양관 2호' 입주 시작

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군은 20일 신규 공무원의 주거 안정을 위한 공직자 공동주택 '흥양관 2호' 입주식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.
'흥양관 2호'는 지난해 준공된 '흥양관 1호'에 이어 두 번째로 조성된 공직자 전용 공동주택이다. 군은 신규 공무원이 주거 부담 없이 안정적으로 군정에 전념할 수 있도록 지원하기 위해 마련했다.
고흥읍 서문리에 위치한 이 시설은 도시형 생활주택(원룸형)을 매입해 리모델링한 것으로, 지상 5층 규모에 총 11세대가 입주한다. 세탁기·에어컨·냉장고 등 주요 가전제품과 기본 가구를 완비해 입주자의 생활 편의를 높였다.
입주 대상 공무원 11명은 월 임대료 5만 원만 부담하면 최대 2년간 거주할 수 있다. 군은 최근 고물가와 주거비 상승으로 경제적 부담을 겪는 청년 공무원들의 실질적 지원 효과가 클 것으로 기대하고 있다.
입주식에 참석한 한 신규 공무원은 "월세 부담이 큰 상황에서 공동주택에 입주하게 돼 매우 기쁘다"며 "안정된 환경에서 책임감을 갖고 군민을 위해 일하겠다"고 말했다.
군 재무과 관계자는 "신규 공무원의 지역 정착을 돕기 위해 공직자 공동주택을 지속적으로 확충할 계획"이라며 "직원들이 자부심을 갖고 근무하며 군민에게 더 나은 행정서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
