거창군, 산림레포츠파크 '강소형 잠재관광지' 선정

관광공사 협약 방문의 해 추진
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군은 '거창산림레포츠파크'가 한국관광공사 부울경지사가 주관한 '2026년 강소형 잠재관광지 발굴·육성 사업' 대상지로 최종 선정됐다고 20일 밝혔다.
이번 공모에서 부·울·경 지역 가운데 유일하게 이름을 올리며 성장 잠재력을 인정받았다.
한국관광공사가 추진하는 강소형 잠재관광지 육성사업은 발전 가능성이 높은 지역 관광지를 선정해 전략적 마케팅과 컨설팅을 지원하는 프로그램이다. 거창군은 2022년 '항노화 힐링랜드', 2023년 '거창 창포원'에 이어 3년 연속 선정되며 관광 도시로서 경쟁력을 입증했다.
고제면 일원 백두대간 자락 해발 750m 이상에 자리한 거창산림레포츠파크는 산악 지형을 활용한 짚코스터, 트리탑, 로프어드벤처 등 액티비티 시설과 가족형 휴양시설을 함께 갖춘 복합 관광지다. 숲속의 집, 산림휴양관, 캠핑장, 라이트핸드 전망대 등은 청정 자연 속 힐링 공간으로 인기를 얻고 있다.
군은 이번 선정을 계기로 한국관광공사 부울경지사와 업무협약(MOU)을 체결하고 본격적인 홍보와 관광 마케팅에 나설 계획이다.
옥진숙 거창군 관광진흥과장은 "거창산림레포츠파크는 거창의 청정 자연과 역동적인 에너지가 만나는 공간"이라며 "이번 선정을 계기로 '2026 거창 방문의 해'를 성공적으로 이끄는 핵심 관광 거점으로 육성하겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com