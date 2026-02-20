부산민주연구원6.0, 기후위기 대응 에너지전환 토론회

부산형 에너지 정책 방향 제시
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당 산하 부산민주연구원6.0은 오는 23일 오후 3시 부산시의회 중회의실에서 '기후 위기를 기회로 바꾸는 에너지 대전환'을 주제로 정책토론회를 개최한다고 20일 밝혔다.
이번 토론은 부산시 기후·에너지 정책의 현황과 대안 방향을 모색하기 위해 마련됐다.
좌장은 김유창 동의대 교수가 맡고, 박정연 지역에너지기후행동파트너십 도약 대표, 김해창 경성대 교수, 이영호 한국해양대 연구석좌교수가 주제 발표를 진행한다. 이어 최인화 부산경남생태도시연구소 연구기획실장과 박상현 부산환경운동연합 협동사무처장이 토론자로 참여해 의견을 나눈다.
토론에서는 부산의 도시 여건을 고려한 전력 소비 효율화 방안, 원전 안전 대책, 북극항로 활용 및 RE100 실현을 통한 지속가능 경제 전략 등이 집중 논의된다.
김상윤 부산민주연구원6.0 원장은 "RE100 등 기후 에너지 전환을 통해 위기를 기회로 바꾸는 도시 구조 개편이 시급하다"며 "이번 토론이 부산형 에너지 정책의 방향을 제시하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
