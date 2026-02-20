양승조 "대전충남 행정통합, 백번 양보해도 지금보다 낫다"

20일, 대전시의회서 '행정통합' 입장 기자회견

"애초에 하나"...통합으로 '1극 체제' 대응 강조

반대 의견에 "뺏고 뺏기는 관계 아냐...기회 살려야"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전충남 통합시장 출사표를 던진 양승조 전 충남도지사가 조속한 행정통합 추진을 촉구하며 반대 의견이 거센 대전 시민들을 반드시 설득하겠다고 강조했다. 광주·전남, 대구·경북과 함께 불어오는 '통합 기류'에 우선 탑승하는 것이 지역을 위한 최선의 방법이라는 입장이다.

20일 양승조 전 지사는 대전시의회 기자실을 찾아 "나뉘었던 것을 다시 이어야 한다"며 대전·충남 행정통합 필요성을 설명했다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 양승조 전 충남도지사가 20일 대전시의회 기자실에서 기자회견을 진행 중인 모습. 2026.02.20 jongwon3454@newspim.com

이날 양 지사는 "원래 하나였던 대전과 충남은 행정구역만 나뉘어 있었을 뿐 하나의 경제권이 형성돼 있다"며 "특히 대전의 과학기술과 충남의 산업·농생명은 수도권 일극 체제 대응을 위한 최적의 환경을 갖춰 충청권 생존과 미래 경쟁력 확보를 위해 통합은 전략적 선택"이라고 강조했다.

아울러 양 전 지사는 대전 지역에서 거세게 반발 중인 통합 반대 의견에 공감하면서도 통합 후 주민들 의견을 수렴하는 방식을 통해 입장차를 좁혀야 한다고 밝혔다. 시민들 삶의 질 개선을 위해 반드시 이번 기회를 살려 통합을 추진해야 한다는 입장이다.

이날 대전 내 통합 반대 시민 설득 방안을 묻는 <뉴스핌> 질문에 양 전 지사는 "대전시민과 충남도민의 통합에 대한 온도차는 충분히 체감하고 있다"면서도 "정부예산 4년 20조원 투입 등 통합으로 인해 우리가 더 많은 요구를 할 수 있어 결코 대전과 충남이 뺏고 뺏기는 관계가 아닌 것을 알아야 한다"고 강조했다.

그러면서 "특히 대전시민들은 대덕 연구단지에서 나온 연구개발 성과가 지역 내에서 바로 뿌려질 수 있기를 희망할텐데 통합 후 논산, 계룡, 부여 등 지역과 연계해 산업 시설, 기업 유치 성과를 볼 수 있다"며 "대전 시민들 삶의 질 개선을 위해서 100번 양보해도 지금보다 나을 것"이라고 말했다.

jongwon3454@newspim.com