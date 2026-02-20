李대통령 "돈 없어 연구 멈추는 일 없을 것"…카이스트 졸업생들에 약속

카이스트 학위수여식 참여

"단단한 이공계 안전망 구축할 것"

"무너진 연구생태계 복원에 힘 쏟아"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 20일 "적어도 돈이 없어서 연구를 멈추는 일은 결코 없을 것"며 카이스트(KAIST) 졸업생들에게 약속했다.

이 대통령은 이날 오후 대전 카이스트에서 열린 학위수여식에 참석해 "무엇보다 단단한 이공계 안전망을 구축하겠다"며 이같이 말했다. 이날 학위수여식에서는 학사 725명, 석사 1792명, 박사 817명 등 총 3334명의 졸업생들이 학위를 받았다.

이재명 대통령이 20일 대전 한국과학기술원(카이스트) 본원에서 개최되는 올해 학위수여식에 참석해 축사를 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "정부는 R&D(연구 개발) 예산 삭감으로 무너진 연구생태계를 복원하는 일에 온 힘을 쏟고 있다"며 "특히, 여러분 같은 신진 연구자들이 마음껏 연구에 전념할 수 있도록 기초연구 예산을 17% 이상 과감히 늘린 것이야말로 우리 정부의 가장 큰 성과"라고 자부했다.

이 대통령은 "그러니 실험실 창업이든, 세상이 아직 상상하지 못한 미지의 이론이든 상관없다"며 "정부를 믿고, 마음껏 도전해 달라. 여러분이 열어갈 빛나는 미래와 가능성에 아낌없이 투자하겠다"고 약속했다.

이 대통령은 "여러분이 품고 있을 3334가지의 뜨거운 각오와 소망이야말로 대한민국을 과학기술 강국으로 이끌 미래 자산"이라며 인류 공통의 과제를 해결할 전략적 지성으로 빛나게 될 것"이라고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 "한 나라가 지닌 성장의 잠재력은 과학자들의 꿈에 의해 결정된다"며 "그렇기에 여러분의 꿈이 곧 대한민국의 미래"라고 말했다.

이 대통령은 "인공지능(AI) 혁명부터 에너지 대전환까지, 우리 모두는 지금껏 겪어보지 못한 거대한 문명사적 변곡점 위에 서 있다"며 "과학기술이 국가의 운명을 결정짓는 글로벌 경쟁의 파고 앞에서, 여러분 한 분 한 분의 희망과 포부에 대한민국의 명운이 달려 있다고 해도 결코 과언이 아니"라고 했다.

이 대통령은 "이제, 바로 여러분이 새로운 역사의 주인공이 될 차례"라며 "과학기술로 대한민국의 미래를 설계하고, 우리 국민의 삶을 풍요롭게 만들 대전환의 길에 앞장서 달라"고 당부했다.

