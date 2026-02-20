고양시 한우 사육농장서 구제역 발생…긴급 방역조치

24시간 이동중지·살처분·역학조사·예방접종 나서

이동환 고양시장 "신속·철저 방역 통해 피해 최소화"

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 고양특례시의 한 한우 사육농장에서 구제역 의심 사례가 발생해 방역당국이 24시간 긴급 일시 이동중지 명령을 발령하고 방역 조치에 들어갔다. 인천 강화군에 이은 연이은 의심 사례로 수도권 북서부 전반의 방역 경계가 강화됐다.

20일 고양시에 따르면 전날 오전 10시30분 해당 농가에서 식욕부진과 침 흘림, 콧등 가피 등 의심 증상이 신고됐다. 같은 날 오후 10시30분 경기도 동물위생시험소는 검체 검사 결과 구제역 1차 양성 판정을 통보했다.

이동환 고양시장, 구제역 발생 농가 현장 방문 모습. [사진=고양시] 2026.02.20 atbodo@newspim.com

방역당국은 20일 오전 9시부터 21일 오전 9시까지 24시간 동안 고양과 파주, 양주, 김포, 서울을 대상으로 긴급 일시 이동중지 명령을 내렸다. 대상은 소와 돼지, 염소 등 우제류 사육농장과 축산 관련 차량 전반이다.

고양시는 20일 경기도로부터 살처분 조치를 통지받아 해당 농가에서 사육 중인 한우 133마리에 대해 살처분을 실시할 예정이다. 농림축산검역본부는 발생 농가를 중심으로 역학조사에 착수해 감염 경로와 추가 확산 가능성을 확인할 계획이다.

현장 방역도 병행됐다. 고양시는 발생 농가 인근에 긴급 이동 통제소를 설치하고 소독차 7대를 투입해 발생 농장과 반경 3km 이내를 대상으로 긴급 소독을 실시했다.

공수의사 6명이 우제류 사육 농가를 순회 방문해 긴급 백신 접종과 임상 예찰을 진행했고, 일일 순회 소독과 진출입로 생석회 도포 등 차단 방역을 강화하기로 했다.

이동환 고양특례시장은 20일 발생 농가 현장을 찾아 방역 조치 상황을 점검했다.

이 시장은 "구제역 발생으로 인한 농가의 피해와 추가 발생을 최소화할 수 있도록 신속하고 철저하게 방역역량을 집중하겠다"며 "사육농가 방문 자제 등 방역 수칙 준수에 시민들의 적극적인 협조를 바란다"고 당부했다.

