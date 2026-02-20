차인표, 보성에서 '삶의 방향'을 말하다

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 보성군이 오는 3월 5일 오후 3시 채동선음악당에서 제380회 보성자치포럼을 열어 배우이자 작가인 차인표를 초청, '차인표 작가에게 듣는 하루를 바꾸는 세 가지 습관'을 주제로 강연을 진행한다고 20일 밝혔다.
이번 포럼은 빠른 일상 속에서 잃기 쉬운 삶의 태도와 생각의 전환, 그리고 꾸준함의 가치에 대해 함께 성찰하는 시간으로 마련됐다. 차인표 작가는 배우로서의 활동을 넘어, 집필과 사유를 통한 진정성 있는 메시지로 폭넓은 공감을 얻고 있는 인물이다.
그의 대표작 '언젠가 우리가 같은 별을 바라본다면'은 2024년 영국 옥스퍼드대학교 필수 도서로 선정되며 국내외에서 작품성을 인정받았다. 이번 강연에서는 책 속 이야기와 더불어 작가가 실천해 온 습관과 삶의 태도를 직접 들려줄 예정이다.
보성군 관계자는 "성과나 속도보다 '어떻게 살아갈 것인가'를 함께 고민하는 자리가 될 것"이라며 "군민들이 일상 속에서 마음의 여유와 방향성을 되찾는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
한편 보성자치포럼은 군민과 공직자의 인문학적 소양을 높이기 위한 대표 강연 프로그램으로, 각계 명사 초청을 통해 지속적으로 운영되고 있다. 군은 올해 차인표 작가 초청 강연을 시작으로 소통과 배움이 있는 포럼을 이어갈 계획이다.
