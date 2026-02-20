광양시, RE100 국가산단 품은 '이차전지 허브' 도전

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광양시가 전라남도와 함께 광양만권의 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지 지정을 목표로 오는 27일까지 산업통상자원부에 공모 제안서를 제출하며 막바지 행정력을 집중하고 있다.
20일 시에 따르면 이번 신청에는 세풍산단과 율촌제1산단 등 기존 6개 산업단지와 전남도가 추진 중인 RE100 미래첨단 국가산단이 포함돼 총 742만평 규모로 조성된다고 밝혔다. 광양만권은 소재·부품 생산부터 재활용까지 전주기 이차전지 산업 생태계 구축이 가능한 입지로 평가받고 있다.
광양시는 수년간 이차전지를 지역 핵심 전략산업으로 설정하고 기업 투자 유치, 산·학·연 협력 확대, 제도 기반 정비 등 지정 요건을 체계적으로 마련해왔다. 특히 전남도와 협력해 산업 생태계 기반 강화와 정책적 추진력을 확보했다.
시는 지난해 12월 국회에서 이차전지 산업 발전 포럼을 공동 개최했으며, 지난 2월 11일에는 전남도청에서 나주시 및 광주·전남 10개 대학과 인재양성 업무협약(MOU)을 맺는 등 전문인력 확보에도 속도를 내고 있다.
광양시 관계자는 "이차전지는 광양의 전략적 성장축으로, 지정 이후에도 산업 생태계 확장과 기업 경쟁력 제고를 지속 지원할 것"이라며 "전남도와 협력해 대한민국을 대표하는 이차전지 산업 중심지로 도약하겠다"고 말했다.
