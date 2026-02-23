독일 프리미엄 식탁의자 '호크 아르케타', 몬테소리 장착하고 한국 상륙

식사를 넘어 성장을 돕는 '에듀 플레이'의 탄생… 호크 아르케타 국내 첫 공개

독일의 기술력 'Tilt-Proof' 설계와 친환경 FSC® 원목이 빚어낸 안전의 정수

론칭 기념 특별 프로모션… '12만 원 상당' 풀패키지 증정 및 예약 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 독일 프리미엄 육아용품 브랜드 호크(Hauck)가 식사와 놀이, 학습을 한 번에 결합한 오감 발달 하이체어 '아르케타(Arketa)'를 오는 3월 국내에 공식 출시한다.

[사진=호크 제공]

1923년 독일에서 시작된 호크는 100년이 넘는 시간 동안 혁신과 안전, 신뢰를 바탕으로 유아용품을 개발해 온 글로벌 프리미엄 브랜드다. '가족의 일상을 더 편안하고 안전하게 만든다'라는 철학 아래 카시트, 유모차, 하이체어 등 다양한 제품을 선보이며 전 세계 부모들의 꾸준한 신뢰를 받아왔다. 이번 아르케타 역시 단순 식사용 가구를 넘어, 놀이와 학습을 결합한 '오감 발달 하이체어'로 국내 시장에 처음 선보일 예정이다.

아르케타의 가장 차별화된 특징은 '에듀 플레이 토이(Edu-Play Toy)'다. 일반적인 하이체어가 식사용으로만 사용되는 것과 달리, 아르케타는 원클릭 트레이 교체 방식으로 식사 후 곧바로 놀이 공간으로 전환할 수 있도록 설계됐다. 몬테소리 교육 철학을 바탕으로 한 에듀 플레이 토이는 아이가 스스로 탐색하고 경험할 수 있는 환경을 만들어내어 아이의 인지 능력과 두뇌 성장을 돕는다.

이를 통해 놀이와 교육이 분리되지 않고 일상 속에서 자연스럽게 이어지는 점이 특징이다.

에듀 플레이 토이는 '플레이 뮤직(Play Music)'과 '플레이 무빙(Play Moving)' 두 가지로 선보인다. 실로폰을 직접 두드리는 플레이 뮤직은 청각 자극과 인지 발달을 도우며, 구슬을 손으로 움직이는 플레이 무빙은 손·눈 협응력 발달을 통해 소근육 및 집중력을 향상시킨다. 아이가 놀이에 집중하는 시간 동안 보호자에게도 휴식을 제공하여, 부모와 아이 모두를 고려한 환경을 완성했다.

디자인과 안전성 역시 독일 기술의 정수를 담았다. 전복 방지를 위한 'Tilt-Proof' 특수 설계와 원목 아치 프레임이 하중을 효과적으로 분산시켜 아이의 움직임에도 흔들림을 최소화하고 안정적인 착석을 돕는다. 또한 최적의 각도를 통해 공간 효율성을 높이고 발걸림(킥백) 현상을 방지했다.

부모의 사용 편의성과 아이의 안전까지 고려한 소재도 특징이다. FSC® 인증을 받은 원목을 사용했으며, 유럽 안전 기준을 통과한 마감 처리를 적용해 아이 입에 닿거나 음식물이 묻어 물티슈로 닦는 등 잦은 관리에도 벗겨짐이나 표면 손상을 최소화했다.

안정적인 기능 이외에도 인테리어 가구로서의 디자인적 가치도 주목받고 있다. 최근 하이체어가 단순한 육아용품을 넘어 집 안 분위기를 완성하는 인테리어 요소로 자리 잡는 가운데, 아르케타는 세계적인 디자인 어워드 두 곳에서 수상하며 디자인 완성도를 입증했다. 독일에서 열린 세계 3대 유아용품 박람회 Kind+Jugend 2024에서 '이노베이션 어워드(Innovation Award)'를 수상했으며, German Design Award 2025에서도 수상하며 심미성과 디자인 경쟁력을 동시에 인정받았다.

아르케타는 원목 소재 특유의 따뜻한 질감과 내추럴한 색감을 살린 것이 특징이다. 무게감 있는 오크(Oak) 컬러와 나뭇결이 돋보이는 비치(Beech) 컬러는 다양한 홈 인테리어와 자연스럽게 어우러진다. 전용 쿠션 패드 세 종 역시 포근한 착석감과 세련된 디자인을 더해 실용성과 미적 요소를 동시에 만족시켰다.

호크 관계자는 "아르케타는 식사, 놀이, 학습을 하나의 공간에서 경험할 수 있도록 설계된 하이체어"라며 "기존 식사 중심 제품과 차별화된 새로운 육아 솔루션이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.

한편, 아르케타는 3월 3일 국내 정식 출시 예정이며, 2월 23일부터 3월 2일까지 직영 몰인 세피앙몰, 하이베베, 네이버 스토어 등 온라인과 오프라인 매장에서 사전 예약 진행 중이다. 론칭 기념 특별 프로모션으로 플레이 트레이와 에듀 플레이 토이 한 종을 포함한 12만 원 상당의 혜택이 제공된다.

또한 포토 후기 이벤트 참여 고객에게는 추가 혜택도 제공된다. 후기 세 건 작성 시 전용 쿠션 패드와 '에듀 플레이 토이 무빙(Play Moving)'을 포함해 총 12만 원 상당의 사은품을 추가 증정할 예정이다.

아르케타에 대한 더욱 자세한 정보는 호크 공식 인스타그램 또는 세피앙몰에서 만나볼 수 있다.

