인천시, 올해 공무원 1575명 신규 채용…행정체제 개편 요인

인천시청 청사 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 올해 7~9급 지방공무원 1575명을 신규 채용한다고 20일 밝혔다.

이는 전년 대비 880명(127%) 증가한 규모로 퇴직으로 인한 결원과 행정체제 개편을 반영한 것이다.

채용은 7급 11명, 8급 110명, 9급 1436명, 연구사 및 지도사 18명이다. 기관별로는 인천시와 일선 자치군·구에서 1508명, 강화군은 일부 직렬에 대해 67명을 별도 선발한다.

시는 사회적 배려계층의 채용을 늘리기로 했다.

저소득층은 법정 비율(2.0%)보다 높은 4.1% 수준으로 기술계 고졸(예정)자는 권고 비율(30%)보다 높은 31.0% 수준으로 별도 선발하며 국가유공자 등을 위해 시설관리 9급 8명과 운전 9급 9명도 채용할 예정이다.

올해 상반기 임용시험은 6월 20일 실시되며 원서접수는 3월 23~27일까지이다. 하반기는 10월 31일 실시되고 원서접수는 7월 20~24일까지 진행되며 원서접수는 인터넷으로만 가능하다.

응시자격은 2026년 1월 1일 이전부터 최종 시험일까지 계속 인천에 주소를 두거나 2026년 1월 1일 이전까지 인천에 주민등록상 주소를 둔 기간이 총 3년 이상이어야 한다. 다만 일부 직렬과 강화군 구분 모집은 거주지 요건이 다르므로 공고문 확인이 필요합니다.

시는 기존 구분 모집하던 강화군·옹진군 신규 채용을 올해부터 통합 모집한다. 하지만 강화군의 행정·사회복지·농업·보건·간호 직렬은 기존 구분 모집을 유지한다. 기술계 고졸(예정)자 경력경쟁임용시험의 응시 자격도 변경되어 전문교과 총 이수 학점 중 관련 전문교과 이수 학점 비율이 50% 이상이어야 한다.

내년 부터는 7급 공개경쟁임용시험의 국어 과목이 공직적격성평가(PSAT)로 9급 공개경쟁임용시험의 한국사 과목이 한국사능력검정시험(3급 이상)으로 각각 대체될 예정이다.

자세한 내용은 인천시 시험정보 누리집(incheon.go.kr/gosi)과 지방자치단체 인터넷원서접수센터(local.gosi.go.kr)에서 확인할 수 있다.

인천시 관계자는 "올해는 인천시 행정체제 개편으로 2군·9구 체제가 출범하는 해로 신규 채용 규모가 켜졌다"며 "양질의 행정서비스를 제공할 우수 인재를 선발하겠다"고 했다.

hjk01@newspim.com