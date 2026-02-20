전북자치도, 지역사회보장 1090억원 투입

돌봄통합체계 구축 본격화...농촌 의료공백 해소 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 올해 지역사회보장계획 시행에 1090억 원을 투입하며 통합돌봄 체계 구축과 농촌 의료공백 해소에 나선다.

도는 제5기(2023~2026) 지역사회보장계획의 마지막 해를 맞아 79개 세부사업을 추진, '마을 중심 촘촘한 행복공동체' 구현에 속도를 낼 계획이라고 20일 밝혔다.

이번 계획은 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제35조에 근거해 수립됐다. 오는 3월 전면 시행되는 돌봄통합지원법에 대응해 의료·요양·돌봄을 연계한 수요자 중심 통합돌봄 체계 구축에 중점을 뒀다.

통합돌봄 전담조직을 운영하고 사회서비스원 내 민·관 협의체를 구성해 도-시군 연계체계를 강화한다.

분야별로는 보육서비스 질 향상과 청소년 여가문화 활성화에 349억 원을 편성했다. 전북형 무상보육, 공공형 어린이놀이터 조성, 농촌 방과후 돌봄 인프라 확충 등을 추진한다. 장애아동 통합돌봄과 자립역량 강화에는 147억 원을 투입해 생애주기별 지원과 활동지원 서비스를 확대한다.

노인 돌봄안전망 구축과 소득 기반 확대에는 214억 원을 반영했다. 노인일자리 거점기관 육성, 광역 지원체계 구축, 독거·치매노인 돌봄 강화 등이 포함됐다.

빈곤가구 복지 사각지대 완화와 마을복지 안전망 구축에는 75억 원을 투입해 전북형 긴급복지지원 제도를 운영하고, 지역사회 통합 보건·복지 지원체계 구축에는 130억 원을 편성해 통합복지플랫폼 운영과 공공 산후조리원 지원을 이어간다.

지역 간 복지 격차 완화를 위해 시군 사회보장급여 기반 구축 19억 원, 시군 역량 강화 8억 원, 지역사회 거버넌스 구축 30억 원, 사회복지시설 총량제 운영 및 인프라 확충 118억 원을 각각 배정했다.

농촌 의료공백 해소도 주요 과제다. 공중보건의 감소에 대응해 농어촌 보건의료기관 기능을 개편하고 보건진료소 인력과 역할을 확대한다. 재택의료센터 확충에 맞춰 방문주치의 제도 등 유사·중복 사업은 정비해 재원을 효율적으로 재배치할 방침이다.

도는 이번 시행계획을 통해 지역 여건과 주민 수요를 반영한 맞춤형 복지 전달체계를 강화하고 복지 사각지대를 최소화한다는 계획이다.

양수미 사회복지정책과장은 "제5기 계획의 성과를 종합·발전시키는 중요한 시기"라며 "급변하는 제도 환경 속에서도 누구도 소외되지 않는 전북형 복지 안전망을 완성하겠다"고 말했다.

