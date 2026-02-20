전북자치도, 여성농업인 복지확대 128억원 투입

농번기 돌봄·공동급식 강화...건강검진·출산지원 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 2026년 여성농업인의 영농 부담을 줄이고 삶의 질을 높이기 위해 총 128억원을 투입, 농번기 돌봄과 공동급식, 특수건강검진 등 11개 사업을 확대 추진한다고 20일 밝혔다.

여성농업인은 농업 생산과 가사·육아를 병행하는 핵심 인력이다. 도는 현장에서 체감할 수 있는 지원 확대에 초점을 맞췄다.

주요 사업은 ▲여성농업인 생생카드 ▲농작업 편의장비 보급 ▲특수건강검진 ▲출산여성 농가도우미 및 영농도우미 ▲농번기 공동급식 ▲들녘 친환경 화장실 설치 지원 등이다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.20 gojongwin@newspim.com

생생카드는 20세 이상 75세 미만 농어촌 거주 여성농어업인에게 연 13만원 상당의 농협카드 포인트를 지원한다.

농작업 편의장비는 농업경영체 등록 여성농업인을 대상으로 충전식 전기톱, 잡초제거기 등 10종 중 1종을 50만원 한도(자부담 20% 포함)에서 지원한다.

특수건강검진은 51~80세 여성농업인을 대상으로 연중 실시한다. 출산 또는 출산 예정 여성농어업인에게는 출산 전 30일부터 출산 후 1년 이내 기간 중 농가도우미 이용 비용을 일 9만원 기준(자부담 10% 포함)으로 최대 100일까지 지원한다.

영농도우미는 영농활동이 어려운 농업경영체에 대해 최대 10일까지 농가 부담금 일부를 보전한다.

농번기 공동급식은 20명 이상 참여 마을에 최대 320만원을, 집단 재배지역에는 친환경 화장실 설치비 최대 500만원을 지원한다.

이와 함께 여성농업인센터 6개소, 찾아가는 돌봄교실 4개소, 농촌아이 돌봄지원 어린이집 13개소, 농번기 아이돌봄방 30개소를 운영해 보육 공백을 보완한다.

올해는 특수건강검진 연령을 51~70세에서 51~80세로 확대하고, 출산여성 농가도우미 지원 기간을 출산 후 1년까지 늘렸다. 농작업 편의장비 지원 대상도 농업경영체 등록 여성농업인으로 확대했다.

도는 시·군과 협력해 사업을 추진하고 현장 의견을 반영해 지원 체계를 보완할 방침이다. 신청 대상과 기간은 주소지 관할 행정복지센터에서 안내받을 수 있다.

민선식 농생명축산산업국장은 "여성농업인은 농업과 농촌을 지탱하는 핵심 주체"라며 "체감도 높은 지원으로 영농 여건을 개선하고 농촌 공동체의 지속 가능성을 높이겠다"고 말했다.

