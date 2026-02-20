전남도, 수급조절용 벼에 ha당 50만원 추가 지원

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 쌀값 정상화와 벼 재배 농가 경영 안정을 위해 이달 말부터 전략작물직불제 신규 품목인 '수급조절용 벼' 재배 농가를 모집한다고 20일 밝혔다.
'수급조절용 벼'는 평시에 가공용도로 제한해 시장격리하고, 밥쌀 공급이 부족한 유사시 시장에 공급해 쌀값의 급격한 변동을 막는 '수급 안전판' 역할을 한다.
최근 쌀값이 큰 폭으로 상승하면서 지난해까지 논에 벼 대신 논콩 등 논타작물을 재배했던 농가들이 다시 벼 재배 회귀를 고민하고 있어 쌀 과잉 생산에 대한 우려가 높다.
이에 전남도는 정부의 '수급조절용 벼' 사업 참여를 독려하고 참여농가의 소득안정을 위해 전략작물직불금 ha당 500만 원 외 도 자체 '논 타작물 재배 지원사업'으로 ha당 50만 원을 추가 지급하기로 했다.
수급조절용 벼의 ha당 계약 물량은 조곡 158포 생산을 가정한 경우 ▲전략작물직불금 500만 원 ▲쌀 판매대금 546만 원 ▲전남도 추가지원금 50만 원을 더해 1천96만 원 수준으로 조곡 40kg 기준 6만 9천 원 정도다.
계약물량 외 추가로 생산되는 쌀은 농업인이 자율적으로 판매할 수 있다. 참여 농가는 향후에도 우선 참여권이 부여돼 장기적으로 안정적 소득 확보가 가능하다.
참여를 바라는 농업인은 2월 말부터 읍면동 행정복지센터에서 전략작물직불금을 신청하고, 시군별 정부지원 RPC와 수급조절용 벼 출하계약을 하면 된다.
ej7648@newspim.com