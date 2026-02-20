경기도교육청 '초등학교 학적 Q&A' 자료집 개발·배포

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 초등학교 현장의 학적 업무 지원을 강화하기 위해 '초등학교 학적 Q&A' 자료집을 개발해 배포했다고 20일 밝혔다.
20일 도교육청에 따르면 이번 자료집은 학기 초 자주 발생하는 학적 관련 문의에 대한 통일되고 체계화된 답변을 제공하고자 마련됐으며, 총 111개의 질의·답변 형태로 구성됐다. 주요 내용은 ▲입학 및 취학 ▲출결 상황 ▲전입학 및 전출 ▲유예·면제·정원 외 학적 관리 ▲재취학 및 편입학 ▲조기진급·조기졸업·조기입학·명예졸업 등 학적 업무 전반에 관한 것이다.
또한 자료집은 이전에 배포한 '초등 학적 길라잡이' 자료집과 연계해 실무적인 사례 중심으로 활용할 수 있도록 구성됐다. 자료집은 PDF와 엑셀 파일 형태로 제공돼 학교 현장에서 유용하게 이용될 수 있다.
경기도교육청은 향후 자료집의 지속적인 보완과 개정을 통해 학적 업무의 표준화를 추진하고, 학적 관리의 정확성과 신뢰성을 높이기 위해 노력할 예정이다.
beignn@newspim.com