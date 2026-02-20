전국 광역단체장 2월20일 일정

▲김영환 충북지사
- 도정 정책자문단 주요 정책 공유회(10:00 대회의실)
- 충북 원로예술인 정책 간담회(12:00 청주)
- 국민운동단체 간담회(14:00 대회의실)
▲김관영 전북지사
- 공식일정 없음
▲강기정 광주시장
- 주한 아일랜드대사 접견(10:00 접견실)
▲김영록 전남지사
- 행정통합 관련 국랍아시아문화전당 방문(15:00 국립아시아문화전당)
▲김진태 강원도지사
- 동물복지 정책 발표 (14:00 강원반려동물지원센터)
▲이철우 경북 도지사
- 경상북도 유림단체 신년교례회(10:30 안동그랜드호텔)
- 경북도청어린이집 제10회 졸업식(15:00 화백당)
▲이장우 대전시장
- 주한 타이베이 대표부 대표 면담(09:30 응접실)
- 구즉문화센터 개소식(11:00 구즉문화센터)
- (주)환상의바다 물품 기탁식(14:00 응접실)
- 폐지하보도 활용 스마트팜 조성사업 개장식(15:00 둥지 폐지하보도)
▲최민호 세종시장
- 찾아가는 산업단지 현장소통 간담회(11:00 부강산단)
- 청렴사회민관협의회 위촉식 및 정기회의(15:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 송전선로 건설 관련 주민 간담회(14:30 외부접견실)
▲유정복 인천시장
- 소방학교 졸업식 (10:30)
- 마을안으로 시민속으로 (11:50)
- 인천시 통합지원협의체 위촉식 및 회의 (16:00)
▲박형준 부산시장
- 접견-청년 문화예술인(10:00 의전실)
- 인터뷰-2026년 재난관리 평가(10:50 의전실)
- 낙동강 취수원다변화사업 관계기관 간담회(16:00 경남도청)
▲박완수 경남지사
- 평화통일 기반조성 유공자 포상 전수식(10:30 대회의실)
- 지체장애인연합회 시·군지회장 소통 간담회(14:00 도정회의실)
- 취수원다변화 관련 사전간담회(16:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
- 주요일정 없음
▲김동연 경기도지사
- 글로벌 오마이포럼 2026 (09:00 서울)
▲오영훈 제주도지사
- 제주대학교 2025학년도 전기 학위수여식(10:30 제주대학교)
- 기후위기 대응 기능형 재난관리 체계 이해 및 협력 워크숍(14:00 도남동 일원)
- 민생 불편 현장 및 골목형 상점가 방문(15:30 노형동 일원)
