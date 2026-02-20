'피겨 간판' 이해인, 첫 올림픽에서 빛났다... 쇼트 이어 프리도 시즌 베스트

총점 210.56점으로 현재 3위

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자 피겨스케이팅의 간판 이해인(고려대)이 생애 첫 올림픽 무대에서 안정적인 '클린 연기'를 펼치며 시즌 베스트 기록을 세웠다.

이해인은 20일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 74.15점, 예술점수(PCS) 66.34점을 합해 140.49점을 받았다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 피겨스케이팅 이해인이 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 프리프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 2026.02.20 wcn05002@newspim.com

앞서 18일 치러진 쇼트프로그램에서 시즌 베스트인 70.07점을 기록하며 9위에 올랐던 그는 프리스케이팅 점수를 더해 최종 총점 210.56점을 작성했다. 이는 그의 이번 시즌 최고 기록으로, 프리 연기가 끝난 시점에서 출전 선수 16명 가운데 3위에 이름을 올렸다.

이해인은 비록 2023년 월드 팀 트로피에서 세웠던 개인 프리 최고점(148.57점)과 개인 총점 최고 기록(225.47점)에는 미치지 못했지만, 첫 올림픽이라는 큰 무대에서 의미 있는 성과를 냈다. 특히 이번 총점은 과거 데니스 텐 메모리얼 챌린지에서 기록한 196.84점보다 13.72점 높은 수치로, 시즌 흐름을 끌어올리는 결과였다.

쇼트프로그램에서 흔들림 없는 연기로 안정감을 보여줬던 이해인은 프리에서도 침착함을 유지했다. 16번째 순서로 빙판에 오른 그는 조르주 비제의 오페라 '카르멘' 선율에 맞춰 연기를 시작했다. 그는 첫 점프 과제였던 더블 악셀-트리플 토루프 콤비네이션을 깔끔하게 성공시키며 산뜻한 출발을 알렸다.

이후 트리플 루프-더블 토루프-더블 루프로 이어지는 콤비네이션 점프도 무리 없이 처리했고, 트리플 살코와 트리플 루프 역시 안정적으로 마무리했다. 플라잉 카멜 스핀은 최고 난도인 레벨4로 인정받았고, 코레오 시퀀스를 통해 음악의 흐름을 살리며 연기를 이어갔다.

이해인은 10%의 가산점이 붙는 연기 후반부에 트리플 러츠와 트리플 플립-더블 악셀 시퀀스, 트리플 플립을 차례로 소화하며 집중력을 유지했다.

이해인은 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀 모두 레벨4 판정을 받으며 프로그램을 마쳤다.

