'의전 갑질 논란' 황희찬 측, 차량 업체 대표 고소

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '갑질 논란 의혹'에 휩싸인 황희찬 측이 차량 의전 서비스 업체 대표를 고소했다. 황희찬의 소속사 비더에이치씨 코퍼레이션은 19일 "허위사실 적시 명예훼손 및 업무방해 혐의로 의전 업체 대표 A씨를 방배경찰서에 고소했다"고 밝혔다.
소속사는 이번 논란의 본질을 "경제적 곤경에 처한 A씨가 유명 선수를 압박해 금전을 편취하려다 실패한 뒤 벌인 보복"이라고 주장했다. 소속사에 따르면 A씨는 계약 기간 중 폐업 사실을 숨겼고, 황희찬의 초상권을 무단 도용해 투자 유치를 시도한 정황이 확인됐다고 했다.
소속사는 A씨가 마약류 관리에 관한 법률 위반으로 복역한 전과가 있고 과거 개인 방송 활동 과정에서도 사회적 물의를 일으킨 전력이 있다고 주장했다. 소속사는 관련 정황 증거를 수사기관에 제출했다고 밝혔다. 또한 해당 업체 의뢰로 의전을 수행했던 협력사 직원의 증언도 확보했다며 "해당 직원이 오히려 A씨의 갑질 행위를 제보했다"고 밝혔다. 소속사는 이번 논란을 최초 보도한 매체에도 정정 보도 요청 공문을 발송했다고 덧붙였다.
황희찬의 누나이자 소속사 대표인 황희정 씨는 19일 자신의 SNS를 통해 "최근 발생한 논란으로 심려를 끼쳐드린 점 소속사 총책임자로서 진심으로 송구하다"며 "당사는 악의적 음해를 근절하고자 법적 조치를 취했다. 오해가 없도록 대표적 사례를 첨부 자료와 함께 정리해 사실관계를 바로잡겠다"고 전했다.
