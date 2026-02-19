[핌in대구] 3연패 탈출 도전, 가스공사 강혁 감독 "김준일 부상으로 제외"

[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=최하위 대구 한국가스공사가 1위를 노리는 서울 SK의 6연승을 저지할까.

3연패를 끊어야 하는 가스공사 강혁 감독은 19일 대구체육관에서 열리는 2025~2026 LG전자 프로농구 SK와의 홈경기를 앞두고 "다시 연패에 빠져있다. 최근 경기수가 많아 체력적으로 힘들어 하고 있다. 그대로 오늘 경기하고 쉬기 때문에 선수들도 연패를 끊으려는 마음이 크다"면서 "실책을 줄이려고 한다. 최근 SK가 워낙 상승세를 타고 있어 실책을 줄이며 4쿼터까지 버티며 가야 한다고 생각한다. 득점할 수 있는 부분이 상대에 비해 떨어진다. 수비에서 실점을 줄이는 쪽에 신경 쓰자고 했다"고 말했다.

[대구=뉴스핌]이웅희 기자=가스공사 강혁 감독이 선수들의 플레이를 지켜보고 있다. [사진=KBL] 2026.02.19 iaspire@newspim.com

갈 길이 급하지만, 부상자까지 생겼다. 강 감독은 "김준일이 입안을 50바늘 넘게 꿰맸다. 신주영이 뛰어야 하고, 최진수도 나가야 한다. 신승민도 급할 경우 4번(파워포워드)으로 쓰려고 한다"고 밝혔다.

확실한 스코어러 부재도 가스공사의 아쉬운 부분이다. 강 감독은 "아무래도 득점을 해줘야 할 때 해줄 선수가 부족하다. 그러다보니 중요할 때 실책도 나오는 거 같다"며 최근 뒷심 부족의 배경을 설명했다.

초반 페이스도 중요하다고 본 강 감독은 "SK를 상대로 1쿼터 득점이 적어 끌려다녔다. SK 오재현, 에디 다니엘의 수비 에너지가 크다. 그 에너지에 밀리면 우리가 주도권을 잡기 어렵다. 선수들에게도 이 부분을 얘기해줬다"고 말했다.

샘조세프 벨란겔 외 득점원이 아쉬운 강 감독은 "벨란겔이 잡히면 다른 선수의 득점이 나와야 한다. 포워드 라인에서 득점이 나오지 않으면 힘들다. 정성우는 수비 특화된 선수다. 공격에 신경 쓰다 보면 수비도 흔들릴 때도 있었다. 이 부분을 다음 시즌 준비에 참고할 부분"이라고 말했다.

