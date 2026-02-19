경기도, 실·국장·과장급 승진 인사 단행..."역량·성과 등 종합적 반영"

2급 승진 2명, 3급 승진 2명, 4급 승진 2명

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 19일 실·국장 및 과장급 승진 인사를 단행했다.

도에 따르면 이번 인사는 정두석 경제실장이 기획조정실장으로, 홍지선 전 남양주부시장이 국토교통부 제2차관으로 발탁된 데 따른 후속 인사다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

경기도는 민선8기 도정 기여도와 주요 사업 성과를 중점적으로 평가하고, 향후 핵심 정책과제를 흔들림 없이 발전시킬 수 있는 역량을 종합적으로 반영했다고 설명했다. 이에 따라 도정에 대한 이해도가 높고 중요한 성과를 갖춘 인사들이 발탁됐다.

승진 규모는 2급 2명, 3급 2명, 4급 2명이다. 2급 승진 인사로는 박노극 미래성장산업국장이 경제실장에 임명됐다. 그동안 바이오 특화단지 추진, 경기도 첨단모빌리티 상생융합포럼 개최 등 반도체·첨단모빌리티·바이오 전략산업 육성 업무를 총괄해 온 경험을 바탕으로 도 산업정책 전반을 맡게 된다.

북부 발전 전략을 총괄해 온 경험으로 북부지역에 대한 이해가 높은 조장석 경기북부특별자치도추진단장은 균형발전기획실장에 승진 임명돼 도 전역의 균형발전 정책을 총괄한다.

3급 승진 인사로는 경기북부에서 균형발전사업을 총괄하며 전략적 기획력과 현안 조정 능력을 인정받아 온 현병천 기획예산담당관이 미래성장산업국장으로 자리를 옮겨 미래산업 육성 정책을 맡는다.

채용·승진·보직관리 등 인재관리 전반을 총괄해 온 경험이 있는 이정화 인사과장은 인재개발원장에 임명돼 공직 인재 양성과 교육훈련 업무를 총괄한다.

4급 승진 인사로는 '깨끗한 경기만들기', '경기도 자원순환마을 운영' 등 성공적으로 사업을 수행해 온 이태희 자원순환정책팀장이 자산관리과장에, AI콘텐츠 어워즈, 콘텐츠 제작지원 사업 등 각종 콘텐츠사업을 적극 운영해 온 방선영 콘텐츠정책팀장이 종교협력과장에 각각 임명됐다.

이와 함께 후속 전보 인사도 단행됐다. 임용덕 자산관리과장이 인사과장으로 자리를 옮겼으며, 김효환 종교협력과장이 기획예산담당관에 임명됐다.

