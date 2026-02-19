정윤경 경기도의원, 군포시장 선거 출마..."시민 삶의 질 향상에 초점"

종합병원 유치와 캠퍼스 설립 계획
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 정윤경 부의장(더불어민주당, 군포1)은 19일 군포시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 군포시장 선거 출마를 다시 한번 선언했다.
이번 출마 선언은 지난 12일 경기도의회에서 열린 출마 선언에 이어, 출마 예정지인 군포시청에서 진행된 기자회견을 통해 이루어졌다.
이날 정윤경 부의장은 앞서 발표한 △군포형 정비사업 패스트트랙 추진 △군포공단의 지방산업단지 승격 △당·정·도와 연결된 원라인 협업을 통한 군포시 재정 확충 △아이 키우기 좋은 도시 조성 등 네 가지 핵심 공약에 더해, 남부기술교육원 부지를 활용한 종합병원·메디컬 캠퍼스 유치 공약을 추가로 발표했으며, 종합병원 유치 계획은 현장에 참석한 시민들로부터 큰 호응을 얻었다.
이날 발표한 추가 공약은 군포시민과의 오랜 숙원 과제를 담은 것으로, 정윤경 부의장은 "군포는 인구 규모에 비해 종합의료 인프라가 부족한 상황으로 응급·전문 진료가 가능한 종합병원과 의료·교육 기능이 결합된 메디컬 캠퍼스를 유치하는 것이 필요하다"고 밝혔다.
이어 "군포시장 출마를 위한 5대 공약은 책상 위에서 만든 정책이 아니라, 시민들과 현장에서 직접 만나 나눈 의견을 토대로 마련한 약속"이라며 "군포시민의 삶의 질을 근본적으로 끌어올리는 데 초점을 맞췄다"고 강조했다.
군포시 최초의 3선 도의원인 정윤경 부의장은 그간 예산 확보와 지역 현안 해결 등 군포시민들로부터 민원해결사로 평가받고 있다.
한편, 이날 기자회견장에는 호남향우회 백남규·손덕호 고문을 비롯한 전회장들과 더불어민주당 군포지역위원회 오형만 고문과 오정석 협의회장 등 자발적으로 참석한 당원과 시민들이 참여했다.
