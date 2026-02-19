메이드 인 코리아, 지난해 디즈니+ 한국 작품 중 전 세계 최다 시청

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'가 2025년 디즈니+에서 공개된 한국 오리지널 콘텐츠 중 전 세계적으로 가장 많이 시청한 작품 1위에 등극했다.
디즈니+의 공식 지표에 따르면, '메이드 인 코리아'가 2025년 디즈니+에서 공개된 한국 오리지널 콘텐츠 중 전 세계적으로 가장 많이 시청한 작품 (공개 후 48일 기준)에 등극하며 대체 불가한 시네마틱 시리즈의 압도적인 존재감을 각인시켰다.
1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 '백기태'(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 '장건영'(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기 '메이드 인 코리아'는 앞서 2025년 디즈니+ 한국 오리지널 공개작 중 국내 최다 시청 1위, 아시아·태평양 지역 최다 시청 1위를 기록하며 폭발적인 인기를 증명한 데 이어 전 세계를 무대로 거침없는 흥행 질주를 이어가고 있다.
공개 후 48일이 지난 현재까지도 "이건 뭐 드라마인데 올해 나온 영화들 다 씹어먹네", "이거 보고 엄빠랑 나랑 셋이서 일주일 내내 현빈 찬양함 코리안 톰하디라고 불러봅니다", "나를 죽이러 온 미친 드라마…미친 형제", "속도보다 인물의 욕망과 침묵을 쌓아 올리는 방식이 오히려 더 큰 긴장을 만든다", "감독 특유의 미장센을 극대화한 연출이 일품. 킬링타임용으로서 상당히 내취향이다", "신세계 드루와 이후 한국 느와르 최고의 명장면이 나온 것 같아 짜릿했다" 등 욕망에 사로잡힌 캐릭터들이 얽히고설키며 만들어내는 도파민 치솟는 스토리, 압도적인 열연과 감각적인 미장센을 향한 끊임없는 극찬이 쏟아지고 있다.
폭발하는 호평 세례 속 2025년 디즈니+ 한국 오리지널 공개작 중 전 세계 '최다 시청' 1위를 경신하며 흥행의 새 역사를 쓰고 있는 '메이드 인 코리아'는 오직 디즈니+에서 1-6회 전편을 즐길 수 있다.
