교육부·노동부, 직업계고 취업지원 '원팀' 간담회…지역 우수기업 매칭 강화

전공역량·직무요구 정밀 분석해 '조기 이탈' 막고 지역 정착률 제고
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 고용노동부는 직업계고 학생들의 취업역량을 높이고 지역 내 우수기업 취업을 지원하기 위한 '2026년 제1차 직업계고 취업지원 유관기관 간담회'를 연다고 20일 밝혔다.
이날 간담회에는 교육부 본부와 시도교육청, 현장 교사뿐 아니라 노동부 고용센터, 대학일자리+센터, 지역인적자원개발위원회 등 유관기관이 참여한다.
이번 간담회는 청년 맞춤형 취업 지원을 위해 교육부와 노동부가 2024년 체결한 업무협약(MOU)의 후속 조치다. 양 부처는 간담회를 통해 지난해 전국 4개 권역에서 총 13회 진행된 현장 소통 결과를 공유하고, 2026년 연간 협업 계획을 논의할 예정이다. 그간 시도교육감과 지방노동지청장 간 업무협약을 비롯해 합동 취업지원 프로그램·취업박람회 운영 등 협력 사례도 축적해 왔다.
올해는 시도교육청 및 직업계고 취업지원센터와 노동부 산하기관 간 협업을 한층 촘촘히 하겠다는 방침이다. 특히 지역 내 우수기업을 공동 발굴하고 직업계고 학생을 우수기업 취업까지 연계하는 일자리 매칭 기능을 강화할 방침이다. 학생의 전공 역량과 기업의 직무 요구사항을 정밀하게 분석해 연결함으로써 취업 후 조기 이탈을 줄이고, 지역 정착률을 높이는 데 초점을 맞춘다.
유지완 교육부 학교지원관은 "이제는 단순한 취업률 제고를 넘어 학생들이 지역사회의 일원으로 당당히 자리 잡을 수 있도록 지원해야 한다"며 "부처 간 칸막이를 허물고 현장이 체감할 수 있는 일자리 연계 모형(매칭 모델)을 확립·확산해 나가겠다"고 밝혔다.
교육부는 노동부와 함께 권역별 간담회를 분기마다 이어가며 현장 애로를 적시에 정책에 반영하고 직업계고 학생들이 지역 경제를 이끄는 핵심 인재로 성장할 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.
