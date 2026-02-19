대전 동구 '공동주택 지원사업' 추진...최대 1000만원 지원

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 동구는 지역 내 공동주택 노후 공용시설 개선과 도시미관 향상을 위해 '2026년 공동주택 지원사업'을 추진한다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 ▲노후 공용시설 보수(교체) 지원 ▲공동주택 외벽 색채디자인 지원 등 2개 분야로 추진된다.
먼저 노후 공용시설 보수(교체) 지원사업은 사용승인 후 10년 이상 경과한 20세대 이상 공동주택을 대상으로 ▲단지 내 도로·보도블록 보수 ▲하수도 준설 ▲어린이놀이터·경로당·작은도서관 등 복리시설 보수 등을 지원하며 단지별 최대 1000만 원 이내에서 총사업비 50~70%를 차등 적용한다.
공동주택 외벽 색채디자인 지원사업은 사용승인 후 10년 이상 경과한 20세대 이상 소규모 공동주택(비의무관리대상)을 대상으로 색채디자인 및 외벽 도색 비용을 단지별 최대 1000만 원 이내로 지원되며 올해는 총 2개 단지가 선정될 예정이다.
특히 구는 대로변 등 가시성이 높아 도시미관에 영향이 큰 단지와 관리주체 부재로 외벽 관리가 어려운 소규모 공동주택을 우선 선정하며 근로자 고용 안정과 휴게시설 설치 여부에 따라 가산점을 부여한다.
지원을 희망하는 공동주택은 다음달 6일까지 관련 서류를 갖춰 동구청 공동주택과로 방문 접수하면 된다. 외벽 색채디자인 지원사업의 경우 우편 접수도 가능하다.
구는 다음달 중 현장조사와 공동주택분쟁조정위원회 심의를 거쳐 최종 대상 단지를 선정할 계획이다. 사업 관련 자세한 사항은 동구청 홈페이지 공고문을 참고하거나 동구청 공동주택과로 문의하면 된다.
박희조 동구청장은 "이번 공동주택 지원사업을 통해 입주민의 주거 만족도를 높이고 보다 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성해 나가겠다"며 "지역 내 공동주택 단지의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
