전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.22 (일)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

트럼프 'AI 드라이브'에 MAGA 내부 반발 확산...'페이팔 마피아'와 대립각

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI) 산업 육성에 속도를 내는 가운데, 그의 핵심 지지층인 보수 지역사회에서 반발이 확산하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 17일(현지시간) 보도했다.

최근 미주리주의 한 감리교회에는 약 200명의 주민이 모여 트럼프 행정부의 AI 정책에 대한 우려를 공유했다. 캔자스시티 인근 위성도시 인디펜던스에 66억 달러 규모의 데이터센터 건설이 신속 승인되면서, 전력·용수 수요 확대와 지역사회 영향에 대한 불안이 커진 데 따른 것이다.

지역 사역자로 일하는 리사 개럿은 "나는 이 행정부에 투표했고, AI가 나에게 영향을 미치기 전까지는 그것에 대해 깊이 생각해 본 적이 없었다"며 "나에게는 손주들이 있다… 그들이 현실이 아닌 세계로 끌려 들어가고 있다는 점이 걱정된다"고 말했다.

공사가 진행 중인 미국 위스콘신주 마운트 플레전트에 있는 마이크로소프트 AI 데이터센터 캠퍼스. [사진=로이터 뉴스핌]

이 같은 우려는 트럼프 지지층 전반에서도 확인된다. FT가 여론조사기관 퍼블릭 퍼스트에 의뢰해 지난 1월 6~12일 미국 성인 2014명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 트럼프 유권자의 약 60%가 AI의 급속한 발전을 우려했고 약 80%는 추가 규제가 필요하다고 답했다.

그럼에도 트럼프 행정부는 지난 1년간 기술 기업들과의 협력을 강화하며 데이터센터 인허가를 신속 처리하고, AI 안전 규제를 추진하는 주(州) 정부 움직임에는 제동을 걸어왔다. 실리콘밸리 출신 인사들이 주도하는 참모진은 AI가 대규모 일자리 감소나 환경 피해를 초래할 것이라는 주장에 반박하며, 미국의 AI 우위를 "국가 안보의 필수 과제"로 규정하고 있다.

행정부는 주 단위 AI 규제를 제한하는 연방 입법을 추진했으나 핵심 지지층인 일부 마가(MAGA) 진영의 반대로 무산됐고, 이후 행정명령을 통해 유사 조치를 강행했다. 해당 명령은 AI 규제를 도입하는 주에 연방 자금 지원을 제한할 수 있음을 시사하고, 법무부에 규제 시도를 조사하도록 지시하는 내용을 담고 있다.

하지만 보수 진영 내부에서는 반발이 이어지고 있다. 2028년 공화당 차기 대선 주자로 거론되는 론 디샌티스 플로리다 주지사는 AI의 "매우 해로운" 영향을 언급하며, 트럼프 측의 규제 제한 시도를 "주 정부의 권한을 무력화하고 빅테크가 규칙을 쓰도록 내버려두는 것"이라고 비판했다. 아칸소주의 세라 허커비 샌더스, 유타주의 스펜서 콕스 주지사도 공개적으로 행정부와 다른 입장을 보였다.

공화당 내부에서는 AI가 오는 11월 중간선거, 나아가 2028년 대선의 핵심 쟁점으로 부상할 수 있다는 우려가 나온다. 보수 싱크탱크 아메리칸컴퍼스의 브래드 리틀존은 "민주당 후보가 이 문제를 중심 메시지로 구축해 공화당을 완전히 압도할 실제 위험이 있다. 공화당이 AI 기업의 친구로 낙인찍혔기 때문"이라고 말했다.

주(州) 차원의 규제 움직임도 거세다. FT 분석에 따르면 올해 미 전역 주 의회에서 최소 370건의 AI 관련 법안이 발의됐으며, 이 중 120건 이상이 공화당 주도 지역에서 나왔다. 미주리주 세인트찰스는 신규 데이터센터 건설을 1년간 금지하는 조치를 도입했고, 현재 영구 금지까지 논의하고 있다.

인디펜던스를 지역구로 둔 공화당 소속 조 니콜라 미주리 주상원의원은 "대통령이 누구인지는 중요하지 않다"며 "이 주의 선출직 공직자로서 내 주민을 보호할 수 없다는 말을 듣는 것은 내 원칙에 어긋난다"고 밝혔다. 그는 또 "데이터센터가 곳곳에 들어서고 있지만 여전히 아무 규제도 없다… 전국적으로 사람들이 AI와 결혼했다는 사례까지 나오고 있다"며 "규제가 없다면 우리는 매우 빠르게, 매우 잘못된 방향으로 향하고 있다"고 지적했다.

행정부와 업계는 반발을 달래기 위한 메시지도 내놓고 있다. 트럼프 대통령은 데이터센터 운영사가 전력 사용 비용을 "부담해야 한다"고 언급했고, 백악관은 관련 시설에 연방 보조금이 지급되지 않을 것임을 강조했다. 마이크로소프트와 앤스로픽 등 기업도 일부 비용 부담과 지역사회 지원 확대를 약속했다.

그러나 백악관이 산업 지원 기조를 재고할 조짐은 크지 않다. 트럼프 대통령의 AI 정책을 이끄는 데이비드 색스는 "우리는 뒤로 물러설 여유가 없다"고 밝혔고, 백악관도 아동 보호, 검열 방지, 지식재산권 존중, 지역사회 안전을 포함한 AI 정책 틀을 추진하겠다고 강조했다.

급격한 변화 속에서 현장 주민들의 불안은 여전하다. 개럿은 "일론 머스크가 얼마나 빠르게 변화가 일어날 것인지 말하는 것을 들어봤지만… 가끔은 속도를 조금 늦추고 더 깊이 생각해 볼 필요가 있다고 느낀다"고 말했다. 이어 "왜 이렇게 빨리 진행돼야 하는가? 경쟁이 있다는 건 알지만, 그 질문에 대한 좋은 답을 찾지 못했다"고 덧붙였다.
 
 

wonjc6@newspim.com

 

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동