장수군, 역사전시관 소장품 기증 운동 본격화

특별기획전 개최·교육자료 활용 계획
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 공립 1호 박물관인 장수역사전시관의 소장품 확충을 위해 군민 대상 기증·기탁 운동을 본격 추진한다.
19일 군에 따르면 수집 대상은 고대부터 현대까지 장수 지역사와 관련된 기록물은 물론, 군민의 삶과 추억이 담긴 사진·유품 등 생활자료, 예술·공예품 등이다.
기증은 무상 기증을 원칙으로 하며 연중 상시 접수한다. 지역 제한 없이 누구나 참여할 수 있다. 군은 기증자에게 박물관 내 명패 게시, 기증 증서 또는 감사패 수여, 주요 행사 초청 등 예우를 제공해 참여를 확대할 방침이다.
기증 자료를 중심으로 특별기획전을 열고 도록을 제작해 지역 교육자료로 적극 활용할 계획이다.
기증·기탁을 희망하는 개인이나 단체는 장수역사전시관 학예연구실로 전화 또는 방문 신청하면 되며, 세부 내용은 전시관 홈페이지에서 확인할 수 있다.
장수역사전시관은 2023년 9월 개관 이후 지역 향토사 자료와 다양한 소장품을 기증받아 전시·교육에 활용해 왔다.
최훈식 군수는 "군민의 기억과 참여가 더해질 때 비로소 참다운 박물관이 완성된다"며 "장수의 소중한 유산을 함께 지키고 공유해 지역 정체성을 조명하는 공간으로 만들어 가겠다"고 말했다.
