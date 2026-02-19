최정호, '익산 아이 행복 돌봄 프로젝트' 제안

취사인력 인건비 지원 등 6대 돌봄 전략 제시
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 최정호 전 국토부 차관이 19일 '최정호의 익산여지도 프로젝트' 제9호 정책으로 '익산 아이 행복 돌봄 프로젝트'를 발표했다.
최 전 차관은 "보육 공백 해소는 지역 소멸을 막는 핵심 과제"라며 틈새 없는 돌봄 체계 구축을 위한 6대 전략을 제시했다.
우선 맞벌이·야간 근무 가정을 위해 어린이집 연장·야간보육 이용 영유아의 급식비 지원을 추진하겠다고 밝혔다. 현재 아침·저녁 급식비를 학부모가 부담하는 구조를 개선하겠다는 구상이다.
또 익산 거주 외국인 자녀 보육료를 전액 지원하겠다고 약속했다. 전북자치도가 올해 50%를 지원하는 데 더해, 시비로 추가 50%를 지원해 차별 없는 돌봄 환경을 조성하겠다는 계획이다.
야간 돌봄 수요 해소를 위해 24시간 어린이집도 확대 운영한다. 현재 익산에는 전북형 SOS 돌봄센터 1개소만 운영 중인 만큼, 돌봄 사각지대 해소에 나선다는 방침이다.
민간·가정 어린이집의 취사인력 인건비를 별도 지원해 영유아 급식의 질을 높이고 시설 운영 안정성도 강화한다는 계획이다.
아울러 익산시 육아종합지원센터 기능을 확대해 발달지연 영유아 조기개입 체계를 구축한다. 어린이집 재원 아동 대상 발달검사 후 전문가 방문 상담, 치료기관 연계까지 이어지는 통합 지원 모델을 마련하겠다고 설명했다.
이와 함께 3~5세 유아 대상 생존수영·승마 체험 교육을 지속 추진하고, 장기적으로 어린이 수영장 건립도 검토한다. 보육교직원 처우 개선, 노후 어린이집 기능보강, 보육정책 협의체 운영 등도 병행 제안했다.
