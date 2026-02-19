타이틀리스트, 보키 디자인 SM11 웨지 전세계 동시 출시

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자= 타이틀리스트가 역대 가장 완성도 높은 보키 웨지 라인업, 보키 디자인 SM11 웨지를 전세계 동시 출시한다. 일관된 탄도와 거리 컨트롤, 뛰어난 타구감과 최대 스핀 퍼포먼스를 자랑한다.
PGA 투어에서 가장 많은 선택을 받아온 보키 디자인 웨지는 투어 선수들의 피드백을 바탕으로 2년마다 한 단계 진화된 모델을 선보여 왔다.
새로운 SM11 웨지는 일관된 탄도와 거리 컨트롤, 뛰어난 타구감, 그리고 최대 스핀 퍼포먼스를 제공하도록 설계됐다. 업계 최고 수준의 로프트, 바운스, 그라인드 조합을 통해 다양한 샷의 상황에서도 일관된 웨지 퍼포먼스를 구현한다.
특히, 이번 보키 디자인 SM11은 웨지의 명장 밥 보키(Bob Vokey)가 강조해온 웨지 플레이의 세 가지 핵심 요소인 컨택트(Contact), 탄도(Flight), 스핀(Spin)에 집중한 설계를 바탕으로 웨지 퍼포먼스를 한단계 끌어올렸다.
SM11 웨지는 웨지 플레이의 출발점인 임팩트에 집중해 설계됐다. 로프트, 바운스 그라인드 조합을 정교하게 확장해
다양한 스윙 타입과 코스 조건에서도 안정적인 임팩트를 구현한다. 총 6가지 그라인드(F, S, M, D, K, T)와 27가지 스펙 조합을 통해 골퍼는 자신의 플레이 스타일에 맞는 최적의 웨지를 선택할 수 있다.
올바른 바운스와 그라인드 선택은 웨지 퍼포먼스에 가장 이상적인 컨택 지점인 2번째와 5번째 그루브 사이에 안정적으로 임팩트를 형성하도록 돕고, 이는 향상된 탄도와 스핀으로 자연스럽게 이어진다.
이번 SM11을 설계한 웨지의 명장 밥 보키는 "모든 골퍼는 서로 다른 스윙을 갖고 있다. 웨지는 결코 하나의 해답으로 해결되지 않는다. 다양한 그라인드 옵션 안에는 모든 골퍼를 위한 웨지가 존재한다."고 강조했다.
SM11웨지는 웨지 라인업 전반에 걸쳐 일관된 탄도와 거리 컨트롤을 구현하기 위해 CG(무게중심) 설계를 한층 더 정밀하게 다듬었다.
특히, 동일한 로프트 내에서는 그라인드 관계없이 무게중심을 동일한 위치에 설계해, 그라인드 선택에 따른 탄도의 변화를 최소화했다. 이를 통해 골퍼는 자신에게 맞는 그라인드를 선택하면서도, 해당 로프트의 고유의 탄도 특성은 그대로 유지할 수 있게 된 것이다.
로프트 구간에 따라 3단계로 설계된 무게중심은 각 웨지가 맡은 역할에 맞는 최적의 탄도를 제공한다. 44~52도는 아이언 세트와의 자연스러운 연결을 위해 CG를 낮고 페이스 중앙에 가깝게 배치했으며, 54~56도는 풀샷과 부분 샷 모두에서 균형 잡힌 컨트롤을 제공하도록 설계됐다. 58~60도는 낮은 탄도를 위해 CG가 높게 배치되어 스퀘어한 페이스 컨트롤을 가능하게 한다.
SM11 웨지는 다양한 샷 상황에서도 안정적인 스핀 컨트롤을 구현하기 위해 그루브 설계와 표면 처리, 내구성까지 전 영역을 정밀하게 개선했다.
샷 유형과 로프트 구간에 따라 새롭게 설계된 3가지 전용 그루브 형태를 적용해, 웨지가 사용되는 상황에 최적화된 스핀 퍼포먼스를 제공한다. 또 SM11의 스핀 밀드 그루브는 이전 모델 대비 약 5% 증가한 그루브 볼륨을 통해 러프나 젖은 환경에서도 이물질을 빠르게 배출시켜 안정적인 스핀을 유지하도록 설계됐다. 여기에, 임팩트 순간의 컨택을 보다 안정적으로 유지하도록 설계된 새로운 페이스 텍스처와 고주파 열처리 공정을 적용해 그루브의 마찰력과 내구성을 강화함으로써, 오랜 시간 동안 높은 스핀 퍼포먼스를 유지할 수 있도록 했다.
SM11 웨지는 투어에서 검증된 6가지 그라인드를 기반으로 총 27가지 스펙 조합을 제공한다. 라인업에는 .06K 그라인드(58.06K, 60.06K)가 새롭게 추가돼 기존 T 그라인드(.04T)에 대한 낮은 바운스 대안을 제시하며, 44.10F 로프트가 신규로 포함돼 숏 아이언과 피칭 웨지의 갭핑을 중시하는 골퍼에게 새로운 선택지를 제공한다.
또한, K 그라인드는 58.12K, 60.12K 모델의 바운스를 기존 14도에서 12도로 조정해, 숫자상 바운스는 낮추면서도 K 그라인드 특유의 관용적인 솔 디자인을 유지했다. 이를 통해 같은 12도 바운스 스펙 내에서도 플레이 성향과 코스 조건에 따라 보다 명확한 선택이 가능하다.
마감 옵션은 투어 크롬, 니켈, 제트 블랙(Jet Black)으로 제공되며, 투어 선수들이 선호하는 로우(Raw) 마감은 커스텀 주문으로 만나볼 수 있다.
iaspire@newspim.com