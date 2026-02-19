이개호 의원, 22일 광주서 '준비완료' 출판기념회

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 이개호 의원(4선·담양·함평·영광·장성)이 오는 22일 광주 김대중컨벤션센터에서 정책 비전서 '이개호의 준비완료–전남광주특별시를 향한 비전과 구상' 출판기념회를 연다.
이 책은 이 의원이 31년 공직 생활과 14년 의정 활동을 통해 쌓은 경험을 바탕으로, 인구감소와 지역소멸 위기에 놓인 호남의 발전 해법을 제시한 실무형 정책 보고서다. 단순한 회고록이 아닌, 지역 통합 비전과 구체적 실행전략을 담았다.
책은 전남과 광주가 행정구역의 벽을 넘어 경제·행정을 통합한 '전남광주특별시'로 나아가야 한다고 강조한다.
전남의 재생에너지와 광주의 인공지능(AI) 산업을 결합한 '에너지·AI 대전환', 석유화학·철강·조선 등 주력산업 고도화, 달빛철도·고속철도망 확충 등 초광역 교통 전략을 제시했다.
이 의원은 농림축산식품부 장관 시절 쌀값 안정화 등 농정 개혁을 추진했고, 국회에서는 고향사랑기부제와 필수농자재지원법을 제정해 제도화했다. 또한 민주당 정책위의장으로서 요양병원 간병비 급여화, 경로당 점심 확대, 저출생 종합대책 등 민생공약을 주도했다.
이번 출판에는 호남 지역 전직 지자체장들이 대거 힘을 보탰다. 허경만·박준영 전 전남도지사와 박광태·강운태 전 광주시장이 모두 추천사를 통해 "화려한 언변보다 실질적 성과로 증명한 리더"라며 한목소리로 지지를 보냈다.
이 의원은 "포기하지 않고 끝까지 결과를 만들어내는 것이 45년 공직과 정치에서 배운 유일한 방법"이라며 "전남과 광주를 하나로 묶는 역사적 과업에 남은 정치적 소명을 바치겠다"고 밝혔다.
