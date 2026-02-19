고창군, 초·중 입학생 예방접종 확인사업 추진

미접종자 전화·문자 안내 무료 접종 지원
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 초·중학교 입학생을 대상으로 예방접종 여부를 확인하는 사업을 추진한다.
고창군보건소는 올해 초등학교 입학생(2019년생)과 중학교 입학생(2013년생)을 대상으로 필수 예방접종 이행 여부를 점검하고, 미완료 학생에게는 전화와 문자로 접종을 독려한다고 19일 밝혔다.
입학 전 예방접종은 집단생활을 시작하는 학생들의 감염병 예방을 위한 필수 절차다. 접종을 완료하지 않을 경우 홍역, 수두, 백일해 등 각종 감염병에 노출될 위험이 커질 수 있다.
초등학교 입학생의 필수 접종 항목은 △DTaP(디프테리아·파상풍·백일해) △IPV(소아마비) △MMR(홍역·유행성이하선염·풍진) △일본뇌염이며, 중학교 입학생은 △Tdap(또는 Td) △일본뇌염 △HPV(12세 여학생 대상)이다.
예방접종 내역은 질병관리청 예방접종도우미 누리집에서 확인할 수 있으며, 접종이 필요한 경우 보건소나 위탁 의료기관에서 무료로 접종 가능하다.
이미 접종을 마쳤으나 전산 기록이 없을 경우 해당 의료기관이나 보건소에 요청하면 등록할 수 있고, 해외 접종자의 경우 관련 증명서를 지참하면 전산 등록이 가능하다.
유병수 보건소장은 "예방접종은 개인 면역력 확보와 집단 면역 형성을 위한 가장 효과적인 수단"이라며 "입학 전 접종 여부를 반드시 확인해 달라"고 당부했다.
