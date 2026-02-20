[오늘날씨] 아침 '쌀쌀'·한낮 16도…수도권 미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 20일은 쌀쌀한 아침 날씨에 주의해야겠다.
기상청에 따르면 이날은 전국이 대체로 맑겠으나 수도권과 강원도는 가끔 구름이 많겠다.
아침 최저기온은 -6~5도로 예상된다. ▲서울 0도 ▲인천 1도 ▲수원 -1도 ▲춘천 -5도 ▲강릉 4도 ▲청주 -2도 ▲대전 -3도 ▲전주 -1도 ▲광주 -1도 ▲대구 -2도 ▲부산 5도 ▲울산 0도 ▲제주 6도다.
낮 최고기온은 10~16도가 전망된다. ▲서울 13도 ▲인천 10도 ▲수원 13도 ▲춘천 11도 ▲강릉 14도 ▲청주 14도 ▲대전 15도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲대구 16도 ▲부산 15도 ▲울산 16도 ▲제주 16도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 서울·경기북부·경기남부·강원영서는 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 다만 인천·충청권은 밤에 '나쁨'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com