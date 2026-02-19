충북교육청, 현장 맞춤형 학교지원 강화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 19일 "학교가 교육의 본질에 집중할 수 있도록 2026년 현장 맞춤형 학교지원 체제를 강화한다"고 밝혔다.
도교육청은 수업과 생활교육 중심의 학교문화 조성을 목표로 학교지원 사업을 단계적으로 확대해 왔으며, 올해는 학교별 여건을 반영한 지원 기준과 운영방식 조정을 통해 체감형 맞춤 지원체계를 본격 추진한다.
먼저 도내 15개 학교를 대상으로 '학교안전보안관 시범사업'을 도입해 안전 대응 역량을 높이고, 불용물품 폐기 지원사업을 신설해 안전한 학교환경 조성과 행정 부담 완화를 병행한다.
이는 지원의 사각지대를 없애는 방향에서 추진된다.
초등학교의 경우 교권침해 사안이 발생하면 단기수업지원 강사를 최우선 투입하고, 강사 수급이 어려운 학교에는 교무행정지원팀 책임교사 지원강사 수당 인상 등 현실적 대안을 적용한다.
도교육청은 "현장의 요구를 적극 반영해 지원 기준과 운영방식을 탄력적으로 개선해 나갈 것"이라고 설명했다.
또한 교사들이 수업과 학급운영에 집중할 수 있도록 '학급운영비 한방에', '나이스 도우미' 등 업무지원 프로그램을 보급하고, 학교평가 절차를 간소화해 행정 부담도 줄인다.
윤건영 교육감은 "2025년은 현장 요구를 출발점으로 인력지원과 행정업무 경감 중심의 학교지원을 꾸준히 추진한 해였다"며 "2026년에는 학교별 여건에 맞춘 지원을 통해 현장에서 체감할 수 있는 지원을 한층 강화하겠다"고 말했다.
한편 도교육청은 지난해 교무행정지원팀 책임교사 수업시수 경감 지원, 초등 수업지원 강사·짝꿍도우미 운영 등을 통해 수업 안정성을 높였으며, 학교업무바로지원시스템을 활용해 행정 접근성과 편의성을 개선했다.
이 같은 2025년 학교지원 사업의 추진 과정과 성과는 '학교를 돕다, 함께 성장하다' 책자로 발간돼 학교 현장과 공유될 예정이다.
