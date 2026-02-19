[속보] 코스닥 '매수 사이드카' 발동

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 지수가 급등하면서 프로그램 매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다.
19일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 41분 6초 코스닥150 선물과 현물지수가 6% 넘게 급등하면서 향후 5분간 프로그램 매수호가 효력이 정지됐다.
사이드카는 선물시장 급등락이 현물시장에 미치는 영향을 완화하기 위한 제도다. 코스닥 매수 사이드카는 코스닥150 선물이 기준가 대비 6% 이상 상승하고, 코스닥150 지수가 3% 이상 오른 상태가 1분간 지속될 경우 발동된다.
nylee54@newspim.com
