[H리그] SK, 1, 2위 대결에서 삼척시청 꺾고 9연승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = SK 슈가글라이더즈가 핸드볼 H리그 여자부 9연승을 내달렸다.
SK는 16일 서울 송파구 티켓링크 라이브아레나에서 열린 2025-2026 핸드볼 H리그 2라운드 삼척시청과 1, 2위 맞대결에서 27-24로 이겼다. 개막 9연승을 거둔 SK는 1위를 굳게 지켰고, 삼척시청은 이번 시즌 SK와 두 차례 대결에서 모두 패했다.
SK는 경기 막판까지 22-22 동점으로 맞서다가 송지은이 연속 2골을 넣고, 최지혜가 한 골을 보태 종료 4분을 남기고 3골 차로 달아났다.
SK 송지은은 9골, 4도움을 기록했으며 윤예진도 5골을 넣었다. 삼척시청에서는 이연경이 7골에 도움 4개, 일본 국가대표 출신 긴조 아리사가 4골을 각각 기록했다.
앞서 열린 경기에선 대구광역시청이 광주도시공사에 32-30 승리를 거뒀다. 승리한 대구광역시청은 3승1무5패(승점 7)로 6위, 패배한 광주도시공사는 2승7패(승점 4)로 7위에 자리했다.
남자부 경기에선 충남도청이 두산을 30-27로 꺾고 2연패와 꼴찌 탈출에 성공했다. 두산은 4승1무8패(승점 9)로 4위에 머물렀고, 충남도청은 3승1무9패(승점 7)가 되면서 5위로 올라섰다.
