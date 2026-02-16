계주 결승 오른 남자 쇼트트랙 "막판 뒤집기 전략 성공"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20년 만의 금메달을 노리는 한국 남자 쇼트트랙 대표팀의 임종언(고양시청), 신동민(화성시청), 이준서, 이정민(이상 성남시청)은 "각자의 역할을 잘해줘서 좋은 결과가 나왔다"고 한 목소리로 '팀워크'를 강조했다.
한국은 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 5000m 계주 준결선 2조에서 6분52초708로 1위를 차지하며 결선에 올랐다.
남자 대표팀은 2006 토리노 대회 우승 이후 계주 정상에 서지 못했다. 2010 밴쿠버, 2022 베이징에서 은메달이 최고였다.
이준서는 "경기 전 생각했던 전술이 90% 이상 구현됐다. 우리가 말을 맞춰서 계획한 대로 경기가 잘 흘러갔다"며 "빙질이 안 좋다 보니까 시작부터 선두를 잡는 건 무리가 있을 것 같아 힘을 아끼면서 마지막에 치고 나가는 전략을 짰다"고 밝혔다.
마지막 주자 임종언을 위한 길도 만들었다. 이준서는 "컨디션이 좋은 마지막 주자 임종언이 마무리를 잘 할 수 있도록 다른 나라 선수들과의 간격을 떨어뜨리는 전략까지 잘 이뤄졌다"고 말했다.
레이스의 전환점은 이정민의 움직임에서 나왔다. 이정민은 "계주 멤버라서 오늘 첫 경기를 치렀다"며 "제 장점이 인코스를 파고드는 것인데 이날 자신 있게 인코스로 추월했다"고 말했다. 그는 "오늘 처음 올림픽 무대를 밟아서 출발 총성이 울리기 전까지 긴장을 많이 했는데 몇 바퀴 돌면서 제가 해야 할 역할을 생각하다 보니 몸이 서서히 풀렸다"고 했다.
임종언은 "이제 5000m 계주만 남았다. 다 같이 잘해서 개인전보다 더 잘할 수 있게 하겠다"며 "남자 계주가 우승한 게 20년 전 이탈리아 토리노였다. 다시 한번 이탈리아에서 좋은 기억을 남길 수 있도록 형들과 좋은 호흡을 맞추겠다"고 덧붙였다.
남자 5000m 계주 결승은 21일 오전 5시 15분(한국시간)에 열린다.
