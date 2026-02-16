김길리 "민정 언니 축하에 눈물이... 더 높은 곳에 설 것"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 생애 첫 동계올림픽에서 동메달을 목에 건 김길리가 시상식을 마치고 "메달을 걸어보니 더 높은 자리에 서고 싶은 마음이 커졌어요"라고 의욕을 보였다. 김길리는 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 1분28초614로 3위에 올랐다.
김길리는 이날 결선에서 가장 뒤에서 레이스를 시작했다. 힘을 아끼며 틈을 봤다. 4바퀴를 남기고 3위로 올라섰고 2바퀴를 남기고 인코스를 파고들어 잠시 선두로 나서기도 했다. 그는 "1위로 잠시 올라선 순간에 기쁜 마음도 있었지만 벨제부르의 컨디션이 많이 좋아 보였다"며 "제발 넘어지지 말자고 다짐하며 뛰었다"고 돌아봤다.
김길리는 이번 대회에서 넘어지는 장면이 반복됐다. 10일 혼성 2000m 계주 준결승에서는 미국 커린 스토더드와 충돌했다. 이날 여자 1000m 준결승에서도 하너 데스멋(벨기에)과 접촉해 넘어졌으나 어드밴스로 결승에 올랐다. "결승까지 오는 과정에서 정말 많은 부딪힘이 있었다"며 "후회 없이 1000m 경기를 끝내서 너무 후련하다. 할 수 있다는 자신감도 얻은 것 같다"고 말했다.
김길리는 타고난 강한 체력과 튼튼한 체격이 강점이다. "중학교 2학년 때 오른쪽 발목 인대를 다친 것을 제외하면 선수 생활 내내 크게 다친 적이 없었다"며 "부모님이 튼튼하게 낳아주신 덕분에 큰 공백 없이 성장할 수 있었다"고 밝혔다.
김길리는 동메달을 확정한 뒤 태극기를 들고 링크를 돌았다. 경기 뒤엔 최민정의 축하를 받으며 눈물을 보였다. 김길리는 "끝나고 가족들이 너무 생각났다"며 "제가 정말 존경하는 언니가 너무 잘 탔다고 응원해 주셔서 너무 고마웠다"고 말했다. 그는 아직 경기가 남아 있다. 여자 3000m 계주 결승과 여자 1500m에 나선다. "계주에서 더 자신 있게 하면 될 것 같다. 1500m도 잘하고 싶은 마음이 커졌다"고 의지를 다졌다.
psoq1337@newspim.com