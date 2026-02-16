[프로배구] '비예나 트리플크라운' KB손보, 한전 잡고 3위 도약

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 비예나가 해결사로 나선 KB손해보험이 3위 자리를 되찾았다. KB손해보험은 16일 수원체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 남자부 한국전력전에서 세트 스코어 3-1(25-18 25-20 21-25 25-20)로 이겼다.
KB손해보험은 승점 3을 보태 승점 46(15승 14패)이 됐다. OK저축은행(승점 45) 한국전력(승점 43) 우리카드(승점 41)까지 4팀이 봄 배구를 두고 끝까지 경쟁하는 국면이다.
KB손해보험 외국인 공격수 비예나가 승부처마다 득점포를 날려 33점을 올렸다. 후위 공격 15점, 블로킹 3점, 서브 3점으로 트리플크라운을 완성했다. 통산 11호이자 이번 시즌 2호다. 임성진이 13점, 나경복이 10점으로 뒤를 받쳤다. KB손해보험은 팀 블로킹 13-6, 팀 서브 득점 9-7로 우위를 잡았다.
1세트부터 비예나는 퀵오픈과 후위 공격으로 초반 주도권을 잡았다. 세트 후반에는 블로킹으로 기세를 끌어올렸다. KB손해보험은 25-18로 1세트를 챙겼다. 2세트도 비예나가 끌고 갔다. 황택의의 토스를 받아 후위 공격을 이어갔다. 한국전력의 추격이 붙는 구간에서는 스파이크 서브 에이스로 끊었다.
3세트를 21-25로 내준 KB손해보험은 4세트에서 다시 비예나가 원맨쇼를 펼쳤다. 세트 막판 22-18로 바짝 쫓기는 상황에서 연속 백어택과 오픈 공격에 성공한 비예나는 결국 매치포인트까지 자기 손으로 마무리했다.
장충체육관에서 열린 여자부에선 현대건설이 GS칼텍스를 숨막히는 대접전 끝에 세트 스코어 3-2(26-24 22-25 20-25 25-20 17-15)로 이겼다.
현대건설은 18승 11패, 승점 53점 기록하며 선두 도로공사(55점)에 2점 차로 추격했다. 2021년 2월 이후 첫 5연승에 도전한 GS칼텍스는 4연승에서 멈춰서며 15승 14패 승점 45점 기록했다.
현대건설은 카리가 21득점, 양효진이 17득점, 자스티스가 14득점, 김희진이 12득점, 이예림이 11득점으로 고르게 활약했다. GS칼텍스는 실바가 41득점을 쏟아부었고 유서연이 19득점, 레이나가 11득점으로 분전했다.
