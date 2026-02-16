[프로농구] 소노, LG 원정 7연패 끊고... DB는 공동 2위 점프

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 소노가 창원에서 선두 LG를 물리쳤다. 케빈 켐바오의 외곽포와 네이던 나이트의 골 밑 장악을 앞세워 대어를 잡았다.
고양 소노는 16일 창원체육관에서 열린 2025-2026 KBL 정규리그 원정 경기에서 창원 LG를 79-62로 이겼다. 7위 소노는 시즌 19승 23패를 기록하며 6위 수원 kt(20승 22패)와 격차를 1승으로 좁혔다. 소노는 동시에 LG 원정 7연패도 끊었다. LG는 홈 3연승이 끊겼다. 29승 13패로 선두는 지켰지만 2위 안양 정관장과 서울 SK(26승 15패)와의 격차는 2.5경기로 좁혀졌다.
켐바오는 3점 5개를 포함해 21점을 넣었다. 8어시스트 8리바운드로 기록상 더블더블에는 닿지 못했지만 경기 내내 공격의 중심이었고 LG의 추격을 끊는 역할도 해냈다. 나이트는 22점 6리바운드로 마레이와의 맞대결에서 우위를 보였고, 이정현은 18점 5어시스트로 국내 득점 축을 맡았다.
LG는 마레이가 17점 13리바운드로 더블더블을 작성했지만, 다른 선수들의 득점이 따라오지 못했다. 특히 소노가 1쿼터에 크게 달아난 상황에서 마레이가 야투 성공률 20%로 2점에 그친 것이 뼈아팠다.
승부는 1쿼터에서 갈렸다. 소노는 경기 시작과 함께 속도를 끌어올렸고 나이트가 LG의 중심인 아셈 마레이와 골 밑 싸움에서 앞서며 득점을 쌓았다. 나이트는 1쿼터에만 12점을 넣었다. 이정현도 5점과 2어시스트로 초반 공격을 받쳤다. 소노는 27-13으로 크게 앞선 채 2쿼터를 맞았다.
LG가 흐름을 바꾸려 할 때마다 켐바오의 3점이 나왔다. 소노는 2쿼터에도 격차를 유지했고 3쿼터가 끝났을 때 점수는 63-42로 사실상 승부가 결정났다.
원주DB프로미아레나에선 원주 DB가 울산 현대모비스를 90-80으로 꺾었다.
2연패에서 탈출한 DB(26승15패)는 서울 SK, 안양 정관장과 함께 공동 2위로 올라섰다. 현대모비스(15승27패)는 원정 6연패에 빠지며 8위에 머물렀다.
DB 이선 알바노와 헨리 엘런슨이 각각 27점과 18점을 쏘며 승리를 이끌었다. 현대모비스는 DB의 높이와 외곽 싸움에서 밀려 고개 숙였다. 서명진이 16점 9도움으로 더블더블에 가까운 기록을 거뒀지만 팀 패배로 빛이 바랬다.
