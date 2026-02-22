전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.22 (일)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

[6·3 지선] 서울시교육감 진보 단일화 작업 '여론조사 불공정' 의혹 제기

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

강민정·김현철 "여론조사, 특정 후보에 유리하게 설계"
"한만중에만 '전 노무현 인수위원 자문위원' 직함" 지적
지난 19일 서울선관위 방문해 이의신청서 접수

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 오는 6월 서울시교육감 선거를 앞두고 진보진영의 일부 예비 후보들이 여론조사가 불공정하게 이뤄졌다는 의혹을 제기하며 진보진영 내 갈등으로 번지고 있다. 조사 문항과 표본 설계의 문제를 제기하는 공개 기자회견까지 나서면서 경선을 둘러싼 내홍이 격화되는 양상이다. 교육감 선거의 핵심 변수인 단일화 논의가 본격화되기도 전에 결집 동력이 약화돼 불확실성이 커질 수 있다는 관측이 나온다.

22일 교육계에 따르면 강민정 예비후보와 김현철 출마예정자 측은 "한 여론조사기관이 진행한 여론조사가 특정 후보에게 유리하도록 기획됐다"라고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 강민정 예비후보와 김현철 예비후보 측은 19일 서울시교육청 앞에서 기자회견을 열고 여론조사의 설문지·후보 선정 기준·소개 문구 작성 경위를 공개하라고 요구했다. 2026.02.20 hyeng0@newspim.com

이들은 지난 19일 서울시교육청 앞에서 기자회견을 열고 여론조사의 설문지·후보 선정 기준·소개 문구 작성 경위를 공개하라고 요구했다. CBS-KSOI 조사에서 2.5%였던 특정 후보 지지율이 스트레이트뉴스·조원씨앤아이 조사에서는 15.1%로 뛰었다며 질문 설계·경력 표기가 여론 형성에 영향을 미쳤다는 지적이다.

특히 해당 여론조사에서 한만중 출마예정자의 직함을 '전 노무현 대통령직인수위원 교육분과 자문위원'이라고 표기한 것에 대해 "특정 후보에게 상징성 큰 직함을 부여했다"며 "다른 후보의 핵심 경력은 누락하거나 축소했다"라고 비판했다.

강 예비후보는 또 해당 여론조사 과정에서 자신이 중앙선거관리위원회(선관위)에 제1경력으로 신고한 '북서울중학교 교사'가 아닌 '전 21대 국회의원'만 사용된 점을 문제 삼았다. 현장 교사 경력을 누락한 것이 유권자 판단을 왜곡할 소지가 있다는 주장이다.

이의신청서에서 강 예비후보는 "두 차례 조사 모두 한만중 후보에게만 '전 노무현 대통령직인수위원 교육분과 자문위원'이라는 경력을 부여했다"며 "다른 후보들에게는 이에 상응하는 경력 표기가 없었다"라고 설명했다.

김 출마예정자도 이의신청서에서 "교육감 후보 조사에서 정당한 사유 없이 김현철, 강신만 등 일부 후보를 명단에서 배제했다"며 "'조사 대상 전체에 대한 대표성을 확보할 수 있도록 피조사자를 선정하여야 한다'는 선거여론조사기준 제4조 제2항을 위반했다"라고 말했다.

강 예비후보와 김 출마예정자는 이미 해당 매체와 조사기관에 시정과 해명을 요구했지만 충분한 답변이 없었다며 "더 이상 기한을 주는 요구에 머무르지 않고 오늘부로 공식 절차에 착수하겠다"라고 밝혔다.

이들은 중앙선거여론조사심의위원회와 선관위에 정식 조사를 요청하고 ▲공정성 논란을 키운 보도에 대한 정정·반론을 구하는 언론중재 절차 ▲모든 후보와 동일 기준을 적용한 재조사 실시 및 기존 보도와 같은 비중의 공표 촉구 ▲질문지·표본추출·가중치 적용 방식·경력 검증 자료 공개 등을 요구할 방침이다.

진영을 가리지 않고 교육감 선거에서는 단일화가 핵심 변수로 꼽힌다. 교육의 정치적 중립을 내세우는 선거 구조상 정당 공천이 전면에 드러나지 않아 후보 구도가 뚜렷하게 읽히지 않기 때문이다. 후보 인지도가 전반적으로 낮고 유권자가 충분한 정보를 얻기 어려운 만큼 한 명으로 후보를 압축해 선거운동을 집중하는 편이 더 효율적이라는 계산이다.

실제로 2014년 6·4 지방선거에서 조희연 전 서울시교육감은 진보 진영 단일화에 힘입어 보수 성향 현직이던 문용린 후보를 누르고 막판 반전에 성공했다. 선거 막판까지 지지율이 10%대에 머물던 조 전 교육감은 단일화 국면이 본격화되며 흐름을 뒤집었다.

연임 국면에서도 단일화 효과는 반복됐다. 조 전 교육감은 2022년 재선 도전에서 득표율 38.1%로 당선됐다. 당시 보수 진영이 후보 단일화에 실패해 표가 분산된 것이 결정적 요인으로 꼽힌다. 실제 조전혁 전 국회의원(23.5%)과 박선영 전 국회의원(23.1%)의 득표율을 합산하면 조 전 교육감 득표율을 웃돈다. 예비후도 등록 단계부터 내홍이 있는 것에 진보진영에서 우려의 목소리가 나오는 이유다. 

반대로 같은 기간 분열을 거듭하며 낙선한 보수진영은 이번 선거에서는 일찌감치 단일화 작업에 나섰다. 보수 진영에서는 수도권(경기·인천·서울) 교육감 단일화 기구인 '좋은교육감후보 추대시민회의'가 출범, 류수노 전 방송통신대 총장, 윤호상 전 서울미술고 교장, 임해규 전 두원공대 총장이 예비후보 등록을 마쳤다.

한편 강 예비후보와 김 출마예정자는 지난 19일 기자회견 직후 서울시선거관리위원회를 함께 방문해 여론조사에 대한 이의신청서를 공식 접수한 상황이다.

hyeng0@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동