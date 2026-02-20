(금요일·음력 1월4일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 2월20일(금요일·음력 1월4일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 결정적 한 방이 필요한 때이겠다.
72년생 : 어려운 형국으로 빨려 들어갈 수 있겠다.
84년생 : 사랑하는 사람을 다시 만나겠다.
96년생 : 오래된 소원이 이루어지겠다.
◆ 소띠(丑)
61년생 : 손해 볼 일 없겠다.
73년생 : 예전의 성과를 달성하겠다.
85년생 : 원하던 바가 성취되겠다.
97년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
◆ 범띠(寅)
62년생 : 큰 사업을 맡아서 하겠다.
74년생 : 예상했던 대로 흘러가겠다.
86년생 : 성과가 크게 나타나겠다.
98년생 : 화합하는 모습으로 발전하겠다.
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 뜻이 세우는 것이 제일 중요하겠다.
75년생 : 어렵던 일이 풀려나가겠다.
87년생 : 믿고 가면 되겠다.
99년생 : 절호의 기회가 찾아오겠다.
◆ 용띠(辰)
64년생 : 새로운 일을 만나겠다.
76년생 : 즐거운 일이 생기겠다.
88년생 : 상속 받을 일이 일어나겠다.
00년생 : 주위로부터 부러움을 사겠다.
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 원하는 일이 풀려나가겠다.
77년생 : 시간을 투자하는 것이 승리의 길이겠다.
89년생 : 다시없는 기회가 찾아오겠다.
01년생 : 경사스러운 잔치가 벌어지겠다.
◆ 말띠(午)
66년생 : 내실이 있게 준비하는 것이 최선이겠다.
78년생 : 무적의 신화를 쓸 수 있겠다.
90년생 : 미루어 왔던 일을 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
02년생 : 파란 하늘에 사랑하는 사람의 얼굴이 새겨지겠다.
◆ 양띠(未)
67년생 : 영광의 순간이 다가오고 있겠다.
79년생 : 무적의 패를 들고 있으니 승리하겠다.
91년생 : 마음먹은 대로 일이 이루어지겠다.
03년생 : 내가 먼저 다가가 손을 내밀어야 하겠다.
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 애로사항을 극복한 위대한 승리를 쟁취하겠다.
80년생 : 그동안 없었던 복이 들어오겠다.
92년생 : 생각과 뜻을 같이하는 친구를 만나겠다.
04년생 : 진하고 깊은 사랑을 나눌 수 있겠다.
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 마음먹은 대로 일이 풀려나가겠다.
81년생 : 희망이 찾아오면서 생기가 돌겠다.
93년생 : 일이 술술 풀려나가겠다.
05년생 : 내 발자취를 남기지 말아야 하겠다.
◆ 개띠(戌)
70년생 : 낭보가 날아드는 경사가 있겠다.
82년생 : 준비한 대로 대박이 날 운세이겠다.
94년생 : 새로운 영역으로 확장한다.
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 주변의 도움으로 크게 성공하겠다.
83년생 : 새로운 인연을 맺을 수 있겠다.
95년생 : 편하게 마음먹고 기다리면 되겠다.