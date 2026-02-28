[시승기] KGM 무쏘, 픽업 맛집의 저력…일상과 레저를 품다(영상)

가솔린·디젤 투트랙 전략…일상과 험로 모두 겨냥

디지털 클러스터·ADAS 탑재…"SUV급 상품성"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KG모빌리티의 무쏘는 '일상과 레저'를 모두 품고 싶은 소비자들을 위해 태어난 생활형 픽업이다. 전통적인 프레임 바디의 강인함 위에 SUV 수준의 승차감과 편의사양을 얹으며 완벽한 균형을 노렸다.

지난 11일 KG모빌리티는 서울 영등포구에서 픽업트럭 '무쏘' 미디어 시승회를 열었다. 시승 코스는 영등포를 출발해 경기 파주 소재 카페까지 이동한 뒤 돌아오는 왕복 약 110km 구간으로 구성됐다.

웅장한 차체의 픽업을 타고 서울 도심의 정체 구간과 외곽으로 이어지는 고속도로를 오가며 다양한 주행 환경을 경험했다. 도심의 잦은 신호 대기와 저속 구간, 시원하게 뻗은 고속도로 직선로, 노면이 고르지 못한 일부 구간까지 두루 거치며 무쏘의 일상 주행 능력과 고속 안정성, 승차감 특성을 종합적으로 점검했다.

KG모빌리티 무쏘. [사진=이찬우 기자]

무쏘의 외관은 KGM의 디자인 철학 'Powered by Toughness'를 전면에 내세운다. 굵직한 DRL과 5개의 키네틱 라이팅 블록으로 구성된 수평형 LED 센터 포지셔닝 램프는 강렬한 인상을 남긴다.

스퀘어 타입 범퍼와 대형 라디에이터 그릴은 정통 오프로드 스타일을 강조하고, 휠 아치 가니쉬와 펜더 라인은 차체의 볼륨감을 살린다.

KG모빌리티 무쏘. [사진=이찬우 기자]

대형 KGM 레터링이 새겨진 테일게이트와 Full LED 리어 콤비램프 역시 존재감을 확실히 한다. 도심형 이미지를 강조한 '그랜드 스타일' 패키지도 선택할 수 있어, 전용 범퍼와 세로형 LED 안개등, 블랙 메탈릭 스키드 플레이트로 한층 세련된 분위기를 연출한다.

KG모빌리티 무쏘. [사진=이찬우 기자]

실내에 들어서면 픽업 특유의 거친 감성보다는 SUV에 가까운 구성이다. 12.3인치 디지털 클러스터와 KGM 링크 내비게이션이 통합된 디스플레이는 '아테나 3.0' GUI를 적용해 시인성과 직관성을 높였다. 전자식 변속 레버(SBW)와 전자식 파킹 브레이크(EPB) 덕분에 센터 콘솔 공간 활용성도 개선됐다.

LCD 다이얼 방식의 듀얼존 풀오토 에어컨은 험로에서도 정확한 조작이 가능하도록 설계됐고, 스웨이드 퀼팅 IP 패널과 32가지 컬러의 엠비언트 라이트는 가격 대비 고급스러운 분위기를 완성한다. 브라운 나파 가죽 시트 옵션까지 더하면 패밀리 SUV와 비교해도 손색이 없다.

KG모빌리티 무쏘. [사진=이찬우 기자]

주행은 무쏘의 성격을 가장 잘 드러내는 부분이다. 프레임 바디 구조임에도 노면 충격을 비교적 부드럽게 걸러낸다. 5링크 리어 서스펜션을 기본 적용해 승차감과 NVH를 잡았고, 랙 타입 전자식 스티어링(R-EPS)은 조향 반응을 자연스럽게 만든다. 픽업 특유의 통통 튀는 느낌은 상당 부분 억제됐다.

파워트레인은 디젤과 가솔린 두 가지다. 디젤 2.2 LET 엔진은 최고출력 202마력, 최대토크 45.0kg·m를 발휘한다.

가솔린 2.0 터보는 최고출력 217마력, 최대토크 38.7kg·m를 발휘하며 아이신 8단 자동변속기와 맞물린다.

가솔린 모델은 전반적으로 정숙성과 응답성이 돋보였다. 가속 페달을 밟았을 때의 반응이 경쾌하고, 회전 질감도 매끄러워 도심 주행에서 특히 만족도가 높았다.

KG모빌리티 무쏘. [사진=이찬우 기자]

반면 디젤 모델은 저회전 영역에서의 두터운 토크가 강점이다. 적재 상황이나 험로 주행, 견인 환경에서는 특유의 힘이 체감됐다. 디젤 특유의 진동과 소음 역시 과거 대비 상당히 억제된 모습으로, 일상 활용에서도 거슬림이 크지 않았다.

적재함은 스탠다드 데크(1011ℓ)와 롱데크(1262ℓ) 두 가지로 나뉜다. 스탠다드 데크는 최대 400kg, 롱데크는 서스펜션 사양에 따라 최대 700kg까지 적재 가능하다. LED 데크 램프와 8개의 데크 후크, 코너 스텝 등 실사용 편의성도 세심하게 챙겼다.

KG모빌리티 무쏘. [사진=이찬우 기자]

안전·편의 사양 역시 SUV 못지않다. 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC), 긴급제동보조(AEB), 차선 유지 보조(LKA), 후측방 충돌 방지 보조(BSA) 등 ADAS 패키지를 대거 탑재했다. 3D 어라운드 뷰와 클리어 사이트 그라운드 뷰(CSV)는 험로와 주차 상황에서 유용하다. 디지털 키, 무선 애플 카플레이·안드로이드 오토, OTA 업데이트 지원 등 최신 인포테인먼트 구성도 빠지지 않는다.

무쏘는 '정통 픽업'의 강인함을 유지하면서도, 일상 영역으로 한 걸음 더 들어온 모델이다. 픽업을 타고 싶지만 승차감과 편의성을 걱정했던 이들이라면, 무쏘는 충분히 현실적인 대안이 될 수 있다. '픽업 맛집'의 저력은 단순한 힘이 아니라, 균형에서 나온다.

