KTX 통합·튼튼머니…국민이 뽑은 정책 소통 혁신 사례

AI 핵심 요약beta
- 문체부는 3분기 정책 소통 혁신 사례 10건을 선정했다
- 국토부와 경찰청 사례가 장관급·차관급 1위를 차지했다
- 문체부는 12월 9일부터 23일까지 4분기 국민 심사를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 48개 중앙행정기관이 추진한 정책홍보 사례를 대상으로 3분기 정책 소통 혁신 사례를 선정, 발표했다.
문체부는 분기별로 전문가 심사와 온라인 국민 심사를 통해 '내가 뽑은 정책 소통 케이(K)'를 선정하고 있다. 48개 정부 부처별 대표 정책 소통 사례 중 민간 전문가 심사를 거쳐 10개(장관급 5개, 차관급 5개)를 선정하고, 이를 대상으로 지난 10월 15일부터 29일까지 온라인 국민 심사(총 19,984명 참여)를 진행해 최종 순위를 결정했다.
그 결과, 국토교통부의 '하나로 더 편리해진 고속철도-더 많은 좌석, 더 낮은 운임, 더 편리한 예매'와, 경찰청의 '지금 멈춰야 내일이 있습니다. 청소년 사이버도박 자진신고' 사례가 장관급과 차관급 부처의 각 1위를 차지하며 좋은 평가를 받았다.
◆인기배우·프로게이머 등과 협업, 체감할 수 있는 정책 변화 알려 홍보 주목도 높여
특히 이번에 선정된 혁신 사례들은 국민이 일상에서 바로 체감할 수 있는 정책 변화를 손쉽게 이해할 수 있도록 여러 채널과 메시지로 풀어낸 점, 인기배우, 가수, 프로그래머, 유명 콘텐츠 창작자(인플루언서), 여러 기관과의 협업을 통해 홍보 주목도를 높인 점이 좋은 평가를 받았다.
장관급 1위에 선정된 국토교통부의 '하나로 더 편리해진 고속철도-더 많은 좌석, 더 낮은 운임, 더 편리한 예매' 사례는 케이티엑스(KTX)와 에스알티(SRT) 통합에 따라 국민이 체감할 수 있는 편익을 제시하고, 디지털 취약계층도 접할 수 있도록 맞춤형 채널 홍보를 시행했다. 2위는 문화체육관광부의 '움직이는 순간 포인트가 된다, 튼튼머니' 사례가 선정됐다. 달리기, 걷기, 자전거 타기 등 생활체육 경향을 반영한 정책홍보가 돋보이고, 공공·지역·민간 등 여러 주체와의 협업으로 홍보 효과를 극대화했다는 평가를 받았다. 3위는 '맞돌봄'이라는 탁월한 용어 선택과 상황극, 캐릭터를 활용한 짧은 영상(쇼트폼), 박람회 등 전방위적인 홍보를 통해 정책을 알린 고용노동부의 '임신부터 출산까지, 맞돌봄 아빠 지원 3종 세트' 사례가 선정됐다.
차관급 1위를 차지한 경찰청의 '지금 멈춰야 내일이 있습니다. 청소년 사이버도박 자진신고' 사례는 청소년 맞춤형으로 프로게이머 이상혁(페이커, Faker)을 활용한 짧은 영상과 웹툰, 이(e)스포츠경기장, 편의점(씨유), 중고거래채널(당근마켓) 등 다양한 현장과 교육청 협업을 통한 밀접 홍보를 펼쳐 우수한 평가를 받았다. 2위로는 국가유산청의 '대한민국, 세계유산 선도국이 되다!' 사례가 선정됐다. 7월 부산에서 열린 '제48차 유네스코 세계유산위원회'를 바탕으로 권지용(지드래곤, G-Dragon)을 활용한 영상이 주목을 받았으며, 외교부, 부산시와의 협업을 통해 홍보를 확장했다. 3위로는 기상청의 '폭염특보, 날씨정보를 넘어 생명을 지키는 행동 신호가 되다!' 사례가 선정됐다. 카카오·농심과 함께한 '해피해피 캠페인', 영화 '스파이더맨' 배우가 등장하는 '히어로의 폭염 생존법' 등으로 흥미롭고 참신하게 대응 수칙을 전달했다는 평가를 받았다.
◆12. 9.~23. 4분기 '내가 뽑은 정책 소통 케이' 국민 심사 진행, 누구나 참여
문체부는 4분기에도 정책 소통 혁신 사례를 국민 심사로 선정하고, 평가 결과는 부처에 공유해 소통 전략 수립에 활용하도록 지원할 계획이다. 4분기 온라인 국민 심사는 공식 누리집을 통해 12월 9일부터 23일까지 진행한다.
문체부 정책 담당자는 "매 분기 부처 정책 소통 혁신 사례를 선정하되, 온라인 국민 심사를 도입해 정부 정책에 대한 국민 체감도를 높이기 위해 노력하고 있다. 앞으로도 '내가 뽑은 정책 소통 케이'를 통해 우수한 정책들이 국민에게 한 걸음 더 가깝게 다가가기를 기대"한다고 밝혔다.
jyyang@newspim.com