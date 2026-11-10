김해시, 축산악취 개선사업 7년 연속 선정…사업비 14.6억 확보

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 10일 축산악취개선사업에 7년 연속 선정됐다
- 김해시는 국·도비 14억6000만원을 양돈농가 12곳에 투입한다
- 축산악취 민원은 지난해 2021년보다 48.1% 감소했다
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내년 맞춤형 시설 지원과 교육
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시의 축산악취 잡기가 성과를 내면서 해마다 악취민원이 줄어들고 있는 것으로 나타났다.
김해시는 농림축산식품부 주관 축산악취개선사업 공모에 7년 연속 선정돼 국·도비를 포함한 14억6000만원을 확보했다고 10일 밝혔다.
농림축산식품부는 2027년 축산악취개선사업 공모에 신청한 전국 48개 시·군 가운데 13곳을 사업 대상지로 확정했다. 김해시는 평가 결과 전국 3위에 올랐다.
시는 확보한 사업비를 양돈농가 12곳에 투입해 악취 저감시설을 확충하고 가축분뇨 자원화와 경축순환 활성화를 지원할 계획이다.
시는 한림면 악취관리지역 지정을 유예한 이후 농가의 자발적인 개선을 유도하고 악취 취약지역의 관리 수준을 유지하기 위해 공모 준비를 강화했다.
앞서 6년간 밀폐형 저장조와 고액분리기, 액비순환시설, 안개분무시설, 탈취탑 등을 농가별 여건에 맞춰 지원했다. 그 결과 축산악취 민원은 2021년보다 지난해 48.1% 감소했다.
시는 내년부터 농가별 악취 발생 원인과 시설 여건을 분석해 맞춤형 저감시설을 지원한다. 현장 교육과 컨설팅도 병행해 시설 운영의 실효성을 높일 방침이다.
news2349@newspim.com