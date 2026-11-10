맹승지, 코미디언 은퇴 재확인…배우·방송인 활동은 계속

AI 핵심 요약beta
- 맹승지는 9일 개그우먼 은퇴 사실을 재차 밝혔다
- 맹승지는 개그 무대를 10년 넘게 쉬었고 복귀 의사가 없다고 말했다
- 맹승지는 배우와 방송인 활동은 계속 이어가겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"개그우먼 활동은 감사한 추억"…연기·방송 활동 지속
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 코미디언 출신 배우 맹승지가 개그 무대 은퇴 사실을 재차 밝힌 사실이 10일 전해졌다.
맹승지는 9일 자신의 SNS에 "저는 이번 5월 개그우먼 은퇴를 했다"며 관련 질문이 이어져 다시 한번 입장을 전한다고 밝혔다.
그는 "개그 무대는 안 한 지 10년이 넘었고 앞으로도 할 생각이 없다"며 코미디언으로 활동했던 시간에 대해서는 "인생에서 아주 뜨거웠고 감사하고 즐거운 추억이었다"고 돌아봤다.
다만 연예계 활동을 모두 중단하는 것은 아니다. 맹승지는 "배우 활동이나 방송인으로는 계속 남을 생각"이라며 앞으로 연기와 방송 활동을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.
앞서 맹승지는 지난 5월 SNS를 통해 처음으로 코미디언 은퇴 의사를 알렸다. 당시 마음속으로는 이미 은퇴했으며 올해 하반기부터 완전히 은퇴할 예정이라고 설명한 바 있다.
맹승지는 2013년 MBC 공채 코미디언 20기로 데뷔했다. 이후 '무한도전', '진짜 사나이' 등 예능프로그램에 출연하며 이름을 알렸다.
최근에는 연극 '남사친 여사친', '킬러가 온다' 등에 출연하며 연기 활동을 이어왔다.
taeyi427@newspim.com