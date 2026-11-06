권익현 부안군수, 국가예산 확보 '총력'…국회 찾아 핵심 현안 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 권익현 부안군수는 6일 국회를 찾아 국가예산 확보를 요청했다
- 권 군수는 주요 현안사업 5건에 대한 국회 지원을 건의했다
- 부안군은 핵심사업 국비 20억원 추가 반영을 요청했다
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말산업복합단지·격포항 터미널 개선·탄소중립체험관 설계비 등 반영 요청
[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 권익현 부안군수가 6일 국회를 방문해 내년 국가예산 확보와 지역 현안사업 해결을 위한 국회 차원의 적극적인 지원을 요청했다고 밝혔다.
이번 방문은 정부예산안에 반영되지 않은 주요 사업의 국비 추가 확보와 지역 발전 기반 마련을 위해 추진됐다.
권 군수는 이날 이광재 국회 예산결산특별위원장, 서삼석 농림축산식품해양수산위원장, 윤준병, 한병도, 안호영 국회의원 등을 만나 핵심 사업의 필요성과 시급성을 설명했다.
이어 김정호, 황명선, 허영, 정태호 의원실을 찾아 탄소중립 체험관 건립사업에 대한 지원도 건의했다.
주요 건의사업은 발전공기업 통합 본사 새만금 부안 유치, 농어촌 기본소득 시범사업 선정, 새만금 말산업복합단지 조성, 격포 여객선터미널 리모델링, 탄소중립 체험관 건립 등 5개다.
특히 발전공기업 통합 본사의 새만금 부안 유치를 위한 입지안의 정부계획 반영과 농어촌 기본소득 시범사업 확대 대상지역에 부안군이 선정될 수 있도록 국회 차원의 협조를 요청했다.
사업별로는 새만금 농생명용지 6-2공구 조기 개발을 위한 말산업복합단지 사전타당성 조사 용역비 5억원, 노후 격포 여객선터미널 리모델링 사업비 10억원, 탄소중립 체험관 기본 및 실시설계비 5억원 등 총 20억원의 국비 추가 반영을 건의했다.
권익현 군수는 "국회 예산심의 마지막까지 지역 정치권, 중앙부처와 긴밀히 협력해 핵심사업이 반영되도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com